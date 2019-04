Alla Design Week anteprima italiana della nuova 208

Termica ma anche elettrica. E soprattutto caratterizzata da un design di rottura che segna il 'new deal' dello stile di casa Peugeot. A dirlo è lo stesso Gilles Vidal, numero uno del design di Peugeot, che a Milano, in occasione della Design Week, ha raccontato l'evoluzione delle linee della casa del Leone.

Una strategia incentrata sull'unboring future, con la mobilità che verrà che sarà tutt'altro che noiosa. Dopo lo show down a Ginevra, la vetrina milanese è stata un'occasione unica per presentare al pubblico italiano le nuove linee della city car della casa francese.

Il design sportivo strizza l'occhio alla clientela più giovane senza tralasciare comunque l'aspetto dell'eleganza. All'interno, ovviamente, il marchio di fabbrica è l'i-cockpit che ormai è un must di riferimento per le vetture del Leone. Ma la vera novità è il cuore elettrico di questa city car, disponibile sin dal lancio nella versione e-208 che monta un motore 100% elettrico da 136 cavalli e una coppia di 260 Nm. Nuova Peugeot e-208 offre tre modalità di guida - Eco, Normale e Sport - e due modalità di frenata - moderata, simile a quella di un veicolo termico, e aumentata, con una decelerazione controllata dal pedale dell'acceleratore per un maggiore recupero di energia.

Sono selezionabili attraverso la leva del cambio con tipologie specifiche di rigenerazione della batteria.

Dal lancio ad oggi in Italia la compatta è stata venduta in oltre 200mila unità e nel 2017 si è registrato un vero e proprio record di vendite. Non solo mercato, però. La Peugeot 208 è nota anche per i successi nel motorsport. La versione più estrema che sia mai stata realizzata è probabilmente la 'PikesPeak', famosa per avere polverizzato il record della celebre corsa in salita americana nel 2013, guidata da Sébastien Loeb. Questa vettura ha beneficiato di tutta l'esperienza e delle vittorie ottenute da Peugeot in competizioni impegnative come la 24 Ore di Le Mans ed i Rally. Cinque anni fa, infatti, Loeb divorava i tornanti della 'Corsa verso le Nuvole' in Colorado, un record che è stato il tempo di riferimento fino a quest'estate.

Altre varianti sportive della 208 hanno conosciuto il successo in una veste più familiare, a cominciare dalla Peugeot 208 T16 R5, così battezzata in memoria della famosa 205 T16 Gruppo B che ha dominato il campionato del mondo rally della sua epoca. Al pari della sua antenata, la 208 T16 è dotata di quattro ruote motrici e di un motore 1.6 litri turbo che sviluppa circa 300 cavalli. Questa vettura ha inaugurato il suo albo d'oro in Grecia con la vittoria al Rally dell'Acropoli nel 2014 e da allora ha ottenuto numerosi titoli nazionali e internazionali, tra cui anche quelli italiani vinti dall'inossidabile coppia Andreucci-Andreussi (nel 2014, 2015 e 2017).