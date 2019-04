Icona Design svela a Shanghai concept di van del futuro

Al prossimo salone di Shanghai (18-25 aprile), la torinese Icona Design presenterà in premiere mondiale un nuovo tipo di veicolo commerciale a guida autonoma che perlustra soluzioni originali per la logistica del futuro. Realizzato in co-branding con JD, azienda cinese di e-commerce, il progetto promette un'inedita soluzione per il trasporto merci urbano e interurbano, con elevate potenzialità di applicazione legate proprio al business crescente delle vendite online.

Alla stessa rassegna, dopo le passerelle di Ginevra, Los Angeles, Parigi e Montecarlo, Icona porterà il concept Nucleus e un piccolo robot, denominato, Space-pod, svelato al recente CES di Las Vegas.

Nella nota che accompagna la diffusione della prima immagine 'teaser' dello studio di commerciale, Teresio Gigi Gaudio, presidente & AD di Icona Design, sottolinea: "La Nucleus, lo Space-pod per Meituan e il terzo veicolo per JD sono tre aspetti dello stesso approccio rivoluzionario alla mobilità urbana e al trasporto di persone e merci. I nostri tre studi a Torino, Shanghai e Los Angeles stanno spingendo la ricerca ai confini dell'innovazione, con vantaggi tangibili per tutti i nostri clienti".