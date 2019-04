FCA: Alfa Romeo esporrà suv Tonale al Salone Mobile Milano

FCA ha scelto un avvenimento di portata mondiale, come il Salone del Mobile.Milano giunto alla sua 58/a edizione, per mostrare Tonale, il primo suv compatto ibrido plug-in di Alfa Romeo. Dopo l'esordio mondiale a Ginevra, questa importante novità del Biscione emozionerà i visitatori della kermesse milanese che potranno ammirarla nell'installazione Alfa Romeo allestita nell'area verde 5 della Fiera, vicino al padiglione 7, su corso Italia. Modello che prefigura la vettura di serie, prevista per il 2021, Tonale è ispirato alla bellezza e al manifesto di design Alfa Romeo e trova la sua perfetta collocazione in una cornice esclusiva - come quella di Mobile.Milano - per celebrare l'incontro tra saper innovare (i contenuti high tech, tra cui la elettrificazione) e la bellezza funzionale, coerentemente mixata con il Dna sportivo e gli elementi distintivi del marchio Alfa Romeo. Il concept del suv compatto Tonale esprime il linguaggio estetico tipico del Biscione. I tratti distintivi dello stile italiano vengono proiettati nel futuro in una sintesi tra il prezioso heritage del marchio e un'anticipazione di nuovi canoni. Vero manifesto dei valori Alfa Romeo, ogni dettaglio è concepito in funzione del guidatore mentre il piacere di guida risiede nell'ergonomia, nei pregiati materiali e soprattutto nell'impareggiabile dinamismo. Inoltre, la concept car Tonale rappresenta l'elettrificazione secondo Alfa Romeo: l'incontro tra le tecnologie più evolute e la proverbiale dinamica di guida diventa opportunità e rappresentazione tangibile di nuove sfide.



Il design di Tonale è proiettato al futuro: le sue dimensioni compatte racchiudono l'unicità del design italiano e lo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo, in una sintesi che racchiude l'essenza dell'arte italiana, attraverso l'esperienza senza tempo della manualità artigianale. Tonale si ispira alla bellezza e alle nuance delle forme umane, così come al movimento della luce, che richiama linee e volumi puri. Nel suo design ricorrono stilemi entrati nella storia di Alfa Romeo e ne diventano manifestazione tangibile, grazie a un'esecuzione che evidenzia un moderno approccio alla nuove forme dei prossimi modelli del Biscione.



Un elemento che richiama la tradizione del Dna di Alfa Romeo è la ruota 'teledial': il design del cerchio da 21 pollici di Tonale richiama questo concetto del disco telefonico dei vecchi apparecchi Sip attraverso una struttura architettonica leggera, che presenta una realizzazione pulita e di grande impatto del tema circolare. Questa scelta di stile risale agli anni 60, quando divenne il vanto dell'iconica 33 Stradale. Il design distintivo del cerchio di Tonale viene inoltre esaltato dall'assoluta armonia con l'esclusiva configurazione dei pneumatici Pirelli. Sulla fiancata si avvicendano volumi pieni ed eleganti propri di vetture apparentemente lontane per generazione e tipologia, che richiamano le qualità cariche di fascino delle forme pure della Duetto o della Disco Volante Spider, mentre la 'Linea GT' di Tonale reinterpreta la sensazione di tensione e sicurezza della pluripremiata GT junior. L'anteriore ripropone l'inconfondibile Trilobo e il suo distintivo Scudetto Alfa Romeo che funge da punto di forza centrale, indirizzando la velocità e la fluidità che pervadono Tonale. Ad accompagnare questo iconico elemento e a completare la monografia sul frontale troviamo la fanaleria anteriore '3 più 3' che evoca lo sguardo fiero tipico di SZ e Brera. Il posteriore di Tonale viene impreziosito e ingentilito da un lunotto avvolgente e completato nella parte superiore dall'ala sospesa che ne esalta la continuità con il tetto trasparente.



Come per ogni Alfa Romeo, il design è caratterizzato da un tocco distintivo: i fanali posteriori ricordano un segno grafico piuttosto che un elemento ottico di illuminazione, una sorta di firma luminosa nata direttamente dalla mano dell'artista.(ANSA).