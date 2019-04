Iveco presenta il New Daily, investiti 200 milioni di euro

Punta a "cambiare la prospettiva di business" dei propri clienti, come recita lo slogan su cui è incentrata la sua campagna pubblicitaria, la nuova generazione dell'Iveco Daily. Per arrivare al lancio , al Cnh Industrial Village di Torino, sono state necessarie negli ultimi tre anni oltre 900mila ore di sviluppo ingegneristico, mentre i test, virtuali e reali, sono stati 800. Sono stati realizzati 200 prototipi e percorsi oltre 3,5 milioni di chilometri in prove di durata e affidabilità. L'investimento complessivo, per l'azienda, è stato di circa 200 milioni di euro.

Connettività, sistemi avanzati di sicurezza, sostenibilità e consumi, esperienza di guida e motorizzazioni: il Nuovo Daily presenta caratteristiche innovative in tutte le principali aree con l'obiettivo di confermarsi furgone dell'anno, premio che si è già aggiudicato per ben tre volte, nel 2000, nel 2015 e, appunto, nel 2018. Dotato delle più moderne funzionalità di connessione digitale, il servosterzo elettrico con modalità city riduce fino al 70% lo sforzo sullo sterzo nelle manovre. Una esperienza di guida ai massimi livelli per chi fa della strada il proprio business.