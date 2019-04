Ford 'cambia' Puma, arriverà nel 2019 e sarà suv mild-hybrid

Torna un nome storico per il marchio Ford. Al Go Futher Event, la casa dell'Ovale Blu ha svelato la prima immagine di Puma. Completamente diversa dal passato, dal quale prende solo il nome, la nuova Puma è un crossover compatto di ispirazione suv che racchiude, nelle sue linee, un design accattivante con una capacità di carico e una flessibilità del bagaglio best in class e la tecnologia mild-hybrid con batterie a ioni di litio da 48 volt.



La Puma arriverà negli showroom Ford alla fine del 2019 e sarà prodotta presso lo stabilimento di Craiova, in Romania, a seguito di un investimento di circa 1,5 miliardi di euro a partire dal 2008.



''Progettata in modo innovativo e accattivante, pensiamo che la Puma incontrerà i gusti dei clienti europei amanti delle auto compatte. Se vuoi un'auto che sia in grado di far girare la testa ai passanti il venerdì sera e, allo stesso tempo, sia in grado di trasportare comodamente le scatole dei tuoi mobili il sabato pomeriggio, allora l'hai trovata - ha dichiarato Stuart Rowley, presidente Ford Europe - Abbiamo fatto di tutto per dare ai clienti la flessibilità che desiderano, con uno stile contemporaneo ed evocativo, in modo che possano guidare l'auto più bella che abbiano mai posseduto''.



La prima immagine della Puma rivela importanti tratti distintivi tra cui i fari posti sulla parte superiore della fiancata e le linee atletiche e accattivanti, oltre a proporzioni da crossover compatto con una maggiore altezza da terra, per una guida comoda e sicura, e una capienza del bagagliao senza compromessi di 456 litri.



Sviluppata per soddisfare una chiara esigenza dei clienti in termini di spazio e di flessibilità del bagagliaio, l'innovativa soluzione di carico della Puma offre uno spazio ampio e versatile che è in grado di ospitare comodamente due sacche da golf in posizione verticale.



La tecnologia Ford EcoBoost Hybrid ottimizzerà l'efficienza nei consumi della Puma garantendo potenza al motore fino a 155CV. Uno starter/generator, azionato da una cinghia, (BISG) consente il recupero e lo stoccaggio dell'energia che solitamente si disperde durante la frenata, per caricare la batteria agli ioni-litio da 48 volt raffreddata ad aria.



Il BISG agisce anche come motore e si integra perfettamente con l'EcoBoost 1.0 da 3 cilindri, utilizzando l'energia immagazzinata dalla batteria, per fornire coppia addizionale nelle normali condizioni di guida, riducendo così l'attività del motore termico e massimizzando il risparmio dei consumi.