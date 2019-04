Con Wind la Panda si regala internet per i 120 anni Fiat

E' l'auto più venduta del mercato, con 7,5 milioni di unità, un modello che ha fatto la storia delle quattro ruote realizzando record a non finire. Prima city car ad essere dotata del 4x4, prima ad avere anche l'impianto a metano e a gas, l'unica ad avere scalato l'Everest. Dopo l'esordio al Salone di Ginevra, arriva negli showroom Panda Connected by Wind, "la più social e più connessa", spiega Luca Napolitano, responsabile Brand Fiat Emea, in occasione del lancio al Mirafiori Motor Village di Torino.

Look Cross e livrea bicolore, ha di serie un router Wi-Fi che consente di collegare alla rete Wind fino a 15 dispositivi in contemporanea. Inclusi nel prezzo, per un anno, ben 50 Giga al mese. Un bel regalo in occasione dei 120 anni di Fiat, che intende così consolidare la leadership del modello che, dal 1980 ad oggi, è diventato il manifesto della 'libertà a quattro ruote'.

La nuova Panda Connected by Wind potrà essere ammirata in occasione dei Porte Aperte del 13 e 14 aprile. Per chi non potesse aspettare, dal 7 aprile è online un divertente spot che ha per protagonista Fabio Rovazzi.