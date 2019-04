Ford, dagli Usa all'Europa: il debutto di Explorer

Per il debutto europeo del suo gigante, Ford ha pensato ad una versione ibrida plug in. L'Explorer, il large suv dell'Ovale Blu, che ha spopolato nel mercato a Stelle e Strisce, arriverà sulle strade del Vecchio Continente entro la fine dell'anno e sarà offerto in due versioni: la St-Line, sportiva ispirata alle vetture Ford Performance, e Platinum, la versione più esclusiva. Entrambe le versioni saranno equipaggiate con un motore EcoBoost 3.0 V6 combinato ad un elettrico e un generazione capace di sviluppare 450 cv e 840 Nm di coppia. Il Ford Intelligent All-Wheel drive, insieme al Drive Modes a 7 modalità e al cambio automatico a 10 rapporti, garantiscono le migliori prestazioni, sia in contesti urbani che off-road. Gli interni, spaziosi ed esclusivi, sono pensati per garantire il massimo comfort. Il touchscreen da 10.1'' e il cruscotto digitale con display da 12.3'' offrono il massimo della tecnologia disponibile per l'Ovale Blu. La sesta generazione dell'Explorer, con alimentazione plug in hybrid, raggiunge i 40 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Il motore EcoBoost da 350 cv è supportato da un elettrico da 100 cv. Le batterie agli ioni di litio da 13.1 Kw possono essere ricaricate usando la frenata rigenerativa, la tecnologia che cattura l'energia cinetica normalmente dispersa durante le frenate. È possibile scegliere tra differenti modalità di guida: a partire dalla EV Auto passando per la EV Now, Ev Later e EV Charge. Quando le batterie scendono al minimo, l'Explorer si posiziona in modalità EV Auto combinando la potenza del motore a benzina con quello elettrico. Il cambio automatico a 10 rapporti contribuisce ulteriormente a ottimizzare l'efficienza. A bordo sul large suv Ford è disponibile anche la tecnologia Terrain Management System che consente ai clienti di adattare la loro esperienza di guida ai vari tipi di strada e condizioni atmosferiche (Normal, Sport, Trail, Slippery, Tow/Haul, Eco e Deep Snow e Sand). Per aumentare il comfort del conducente e ridurre lo stress al volante, anche sul 'gigante' di casa Ford arrivano numerosi sistemi di assistenza alla guida come l'active park assist upgrade per agevolare nelle manovre di parcheggio; il blind spot contro l'angolo cieco ed il cross traffic alert che segnala l'avvicinamento di altri veicoli. Con una lunghezza superiore a 5 metri, una larghezza di 2 e un'altezza di quasi 2, Explorer plug-in hybrid consente di ospitare sette persone a bordo, disposte su tre file di sedili. L'easy fold seats con power raise per l'abbattimento dei sedili della terza fila e il nuovo sistema easy fold seats per quelli della seconda, consentono di ricavare una superficie di carico perfettamente piana di 2.274 litri. Gli interni offrono 123 litri di spazio di carico.A bordo è disponibile il Ford Pass Connect che consente di connettere fino a dieci dispostivi contemporaneamente trasformando il suv in un vero e proprio wi-fi hotspot.