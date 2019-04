Ford alza il velo su nuova Kuga, ibrida per tutti i gusti

Nuovo design sia per l'esterno che per gli interni, versatilità ed eleganza ed una gamma di propulsori ibridi completa e adatta a tutte le esigenze, dal mild hybrid al plug in passando per l'ibrido puro. Dopo aver venduto oltre 1,1 milioni di unità dal lancio nel 2008, nuova Kuga si rifà il look sfoggiando una linea più fluida che le conferisce un carattere più dinamico rispetto al passato. Ma la vera novità che porta con sé la nuova generazione di Kuga è sicuramente il primato di varietà di propulsioni capace di offrire: il suv mid-size infatti sarà disponibile nelle tre declinazioni mild-hybrid, plug in hybrid (con un'autonomia di oltre 50 km in modalità completamente elettrica) e hybrid, oltre che al diesel Ecoblue da 2.0 e da 1.5 e all'EcoBoost da 1.5.



Sviluppato sulla piattaforma globale di Ford C2, in grado di offrire il 10% i più di rigidità torsionale e fino a 90 kg di riduzione del peso rispetto al modello precedente, la nuova Kuga sarà disponibile nelle versioni Vignale, ST-Line e Titanium, ognuna con il suo carattere distintivo. Esternamente il design è più scolpito e fluido rispetto al passato: la linea del tetto più bassa la rende diversa dalla generazione precedente. Nuova Kuga strizza l'occhio ai crossover (piuttosto che ai suv) e nonostante la sensazione di compattezza estrema - che si evince soprattutto nel frontale - è più lunga e spaziosa della versione precedente. Cresce infatti di 44 mm in larghezza e 89 mm in lunghezza mentre il passo è aumentato di 20 mm e l'altezza è diminuita di 20 mm a vantaggio comunque, dello spazio per gli occupanti dei sedili posteriori (che possono essere - a scelta - anche riscaldati).



Offerta in dodici colorazioni differenti, tra cui il nuovo diffuse silver, nuova Kuga sarà ordinabile da dicembre nelle versioni tradizionali ed in quelle mild hybrid e plug in hybrid (con le prime consegne a inizio 2020) mentre per la self charge hybrid bisognerà attendere ancora qualche mese. I propulsori sono abbinati ad un nuovo cambio automatico a otto rapporti.



È disponibile anche la tecnologia Drive Mode che oltre alle modalità normal, sport ed eco, prevede la modalità slippery che offre una maggiore sicurezza sulle superfici con un grip ridotto, come neve e ghiaccio. Per la prima volta, a bordo di nuova Kuga è presente il modem integrato FordPass Connect, che trasforma il suv in un wi-fi hotspot con connettività disponibile fino ad un massimo di 10 dispositivi. Tra le funzioni disponibili a bordo il vehicle locator, il vehicle status, door look e unlook e funzionalità eCall. Disponibile il Sync 3 con touchscreen a colori da 8 pollici, capace di controllare le funzioni audio, quelle di navigazione ed il clima. La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è inclusa gratuitamente. Non mancano gli Adas con il sistema di tecnologia Co-Pilot che prevede, tra le altre cose, il lane keeping e il blind spot assist per monitorare l'angolo cieco e gestire l'arrivo dei veicoli mentre si viaggia su carreggiate a più corsie. C'è anche la tecnologia Pre-Collision Assist e Pedestrian e Cyclist detection, in grado di rilevare i pedoni e i ciclisti e che attraverso la funzionalità intersection consente di frenare automaticamente mitigando gli effetti dell'impatto. Tra le chicche a bordo l'Head Up che consente di visionare le principali informazioni di guida direttamente davanti al conducente, per non distogliere gli occhi dalla strada. E ancora, in materia di sicurezza, il front and rear wide view camera che garantisce una visibilità di quai 180 gradi nella parte anteriore e posteriore del suv per facilitare il conducente durante le manovre, soprattutto per quelle di retromarcia in uscita dai parcheggi. Infine, il wrong way alert, sistema di avviso di marcia contromano che utilizza la telecamera sul parabrezza e sfrutta le informazioni del sistema di navigazione per indicare al conducente di fermarsi o invertire il senso di marcia, mediante avvisi acustici e visivi.