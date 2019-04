Due teaser anticipano le novità Jeep del Moab Easter Safari

Per gli appassionati di fuoristrada e, in particolari, per gli amanti del brand Jeep e delle sue iconiche 4x4, l'Annual Moab Easter Safari - che si svolge, come dice il nome stesso, in concomitanza con la Pasqua - rappresenta un appuntamento irrinunciabile, come lo è il Super bowl per chi segue il football americano o la Notte degli Oscar per gli appassionati di cinema. A pochi giorni dall'evento - in programma dal 13 al 21 aprile nell'omonima città di Moab nello Utah - Jeep ha annunciato la solita 'valanga' di prototipi e di modelli personalizzati che, come d'abitudine, animerà le dimostrazioni off-road (sono previsti 40 itinerari nell'arco di 9 giorni) e che saranno esposti nella Old Spanish Trail Arena. Due immagini teaser lasciano immaginare una variante del nuovo pick-up Jeep Gladiator e una insolita versione J6 della Wrangler che lascerebbe supporre una variante 'allungata' del modello odierno, così come era accaduto con la CJ6 derivata dalla CJ5. All'edizione 2018 del Annual Moab Easter Safari Jeep aveva portato ben sette fra concept e serie speciali, di cui sei basate sulla Wrnagler e una sulla Renegade.