Con inedita versione Trekking Fiat amplia gamma della Argo

Con la versione Trekking la Fiat amplia in Brasile l'offerta della Argo, vettura compatta, ispirata nello stile alla Tipo, che ha riscosso un grande successo nel Paese Sudamericano, tanto da superare le 100mila unità vendute in poco più di un anno e mezzo. Nell'anticipare il lancio della nuova proposta, previsto per aprile, la Filiale della Casa italiana ha diffuso una prima immagine del modello, ripresa dall'alto, da cui è possibile intuirne la marcata connotazione sportiva. Tetto nero con generoso alettone integrato, la Trekking sfoggia bandelle e passaruota sempre in tinta nera, come i cerchi in lega, la striscia sul cofano e le calotte degli specchietti esterni che integrano le frecce. Come sottolinea la scarna nota del Costruttore, la Trekking è dedicata ''agli automobilisti più avventurosi che vogliono ancora più stile e robustezza''. Al momento non ne sono ancora stati diffusi i dati tecnici ma, secondo un'anticipazione del periodico specializzato Quattro Rodas, adotterà alcuni elementi stilistici della HGT e monterà il motore 1.3 da 109 Cv in abbinamento a un nuovo cambio automatico CVT a variazione continua dei rapporti, destinato a sostituire l'attuale GSR.



Sempre secondo la stessa fonte, l'auto dovrebbe essere offerta anche con trasmissione manuale a 5 rapporti.



Assemblata nell'impianto brasiliano di Betim, lunga 3,99 metri, larga 1,72, alta 1,5, la 5 porte della Fiat figura stabilmente nella classifica delle auto di segmento B più vendute del Paese sudamericano dove, in attesa di questo ampliamento della gamma, per il momento viene proposta in nove varianti: 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 GSR, Precision 1.8, Precision 1.8 AT6, HGT 1.8 e HGT 1.8 AT6.