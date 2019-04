Volkswagen Golf, più autonomia per la versione a metano

Disponibile con carrozzeria berlina a 5 porte o famigliare, la nuova Volkswagen Golf a metano propone più grinta e più autonomia a gas rispetto al precedente modello.



Equipaggiata con un motore da 130 Cv, la 1.5 TGI monta una terza bombola sotto il pianale, in aggiunta alle due già previste in passato sotto il piano di carico del vano bagagli, che con 115 litri di volumetria utile complessiva (17,3 kg) innalza la distanza percorribile a metano sino a 422 km (ciclo WLTP).



La scelta di dotarla di un serbatoio di benzina di soli 9 litri, ha permesso di omologare la 1.5 TGI come monovalente a gas, classificazione che la fa accedere all'esenzione parziale o totale dalla tassa automobilistica, a seconda delle differenti normative regionali vigenti.



Rispetto alla precedente proposta TGI, equipaggiata con il quattro cilindri 1.4 da 110 Cv, la nuova Golf a metano vanta 20 Cv in più, una potenza superiore erogata a 5.000 giri, che insieme a una coppia di 200 Nm disponibile a valore costante tra i 1.400 e i 4.000 giri promette maggiori piacere e divertimento di guida. Per la due volumi le performance dichiarate sono di 206 km/h di velocità massima e 9,6 secondi per lo 0-100 km/h, solo 4 km/h in meno e 4 decimi in più rispetto alla variante 1.5 a benzina di pari potenza. Più pesante di questa di 60 kg (sulla bilancia fa segnare 1.860 kg), la TGI ha un bagagliaio leggermente più piccolo (291/1.181 litri contro 380/1.270 litri) ma a livello di emissioni di CO2 non teme il confronto: 113-115 g/km secondo il ciclo WLTP contro 135-144 g/km.



Il nuovo propulsore di 1.498 cc funziona secondo il ciclo Miller, ha un elevato rapporto di compressione (12,5:1) e monta una turbina a geometria variabile. Viene proposto in abbinamento alla trasmissione a due ruote motrici, le anteriori, e con un cambio manuale a 6 rapporti o con un automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. E' accreditata di consumi medi di metano di 4,1-4,2 kg/100 km.



Già ordinabile in Italia, la Golf 1.5 TGI è disponibile negli allestimenti Trendline, Business, Highline ed Executive, con prezzi che per la berlina a 5 porte vanno da 25.800 euro a 31.100 euro e per la famigliare Variant da 26.450 euro a 31.750 euro. Le versioni con cambio automatico costano 2.000 euro in più rispetto alle corrispondenti con il manuale.