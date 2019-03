Citroen C4 Cactus, serie limitata Origins per 100 anni brand

Citroën C4 Cactus amplia la gamma con la nuova versione 'Origins', per celebrare i 100 anni del marchio. La berlina dal design audace, dotata di sistemi che aiutano a migliorare il comfort di bordo come le sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions™ - PHC) e i sedili Advanced Comfort, oltre a all'isolamento acustico potenziato, è ordinabile in Italia nell'edizione limitata esclusiva 'Origins' caratterizzata da uno stile omogeneo di colori e materiali, con dettagli specifici di color bronzo, che richiamano gli ingranaggi a forma di cuspide (chevron), e con una firma 'Origins since 1919'. Esternamente, C4 Cactus Origins è proposta in cinque tinte, nei toni del bianco (Pearl White e Polar White), del grigio (Platinium Grey e Cumulus Grey) e del nero (Obsidian Black). A bordo, questa serie speciale è dotata di rivestimenti in tessuto Grigio Chiné con impunture Gold e personalizzazione 'Origins', plancia rivestita in TEP Mistral e tappetini anteriori specifici, a cui è abbinato il volante in pelle.



Nuova C4 Cactus Origins offre tutti gli equipaggiamenti della versione top di gamma, Shine, cui si aggiungono: sedili Advanced Comfort, cerchi in lega 17'' Cross Black, climatizzatore automatico, accensione automatica dei fari e sensore pioggia, telecamera di retromarcia, Citroën Connect Nav DAB, Mirror Screen e Connect Box, fari fendinebbia con funzione Cornering Light. In opzione sono disponibili il tetto in vetro panoramico, e ruota - o ruotino - di scorta, in base al motore.



È disponibile con i motori benzina PureTech 110 S&S, anche con cambio automatico EAT6, con il PureTech 130 S&S e con le due motorizzazioni diesel, BlueHDi 100 S&S e BlueHDi 120 S&S EAT6. I prezzo partono dai 22.450 euro e arrivano fino a 26.200 euro per la versione BlueHDi 120 S&S EAT6.