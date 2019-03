A1 Sportback 25 TFSI da 95 Cv porta d'ingresso al mondo Audi

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Audi amplia la gamma della seconda generazione della compatta A1 Sportback. con la versione 25 TFSI da 95 Cv che porta in dote una leggerezza da riferimento e consumi particolarmente ridotti. Caratterizzata da un design sportivo, ispirato alla mitica concept Ur-quattro, la nuova Audi A1 Sportback 25 TFSI propone anche sistemi d'infotainment e di assistenza al conducente degni delle 'sorelle' di categoria superiore e consente - come ormai richiede gran parte della clientela, la massima integrazione nel mondo digitale. Con un peso a vuoto di 1.090 kg, questa nuova variante della famiglia A1 Sportback è la più leggera tra le compatte premium, una caratteristica che - in unione con le prerogative del propulsore 1.0 tre cilindri turbo - danno alla 25 TFSI un equilibrio ottimale fra prestazioni e costi di esercizio sottolineando il carattere 'sportiveggiante' della vettura. La nuova versione 25 TFSI grazie al moderno motore in alluminio (pesa solo 88 kg) mette a disposizione 95 Cv e 175 Nm di coppia, questo ultimo caso in un ampio range da 2.000 a 3.500 giri/min. L'auto scatta da 0 a 100 km/h in 10,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 191 km/h a fronte di consumi (nel ciclo combinato) di 5,5 - 5,8 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 pari a 125 - 131 g/km. Un dinamismo quello della nuova 25 TFSI che è sottolineato esteticamente dalla griglia single frame ampliata e collocata in posizione ribassata, dalle muscolose prese d'aria laterali e da quello che è l'elemento caratterizzante della nuova generazione di A1 Sportback, cioè le tre fessure piatte sotto il bordo del cofano motore che rimandano alla iconica Sport Quattro del 1984.



Analogamente alle versioni più potenti, per nuova A1 Sportback 25 TFSI è disponibile l'assetto sportivo. Porta d'ingresso alla gamma A1 Sportback con un prezzo che parte da 21.750 euro, la 25 TFSI condivide con le varianti più potenti i plus della nuova generazione della compatta dei Quattro Anelli, dall'abitacolo più sportivo del segmento alla capacità di carico di 335/1.090 litri e alla disponibilità delle configurazioni A1 Sportback, Advanced, Admired ed S line edition. All'esclusivo pacchetto Edition One si affianca la possibilità di vestire 'su misura' la vettura, combinando a piacimento gli allestimenti interni ed esterni. La vocazione hi-tech del modello è confermata dalla strumentazione digitale da 10,25 pollici e dal display MMI touch da 8,8 pollici (di serie) orientato al guidatore che si accompagnano i comandi di tipo touch, analogamente agli smartphone, e alla disponibilità del sistema di multimediale MMI plus con touchscreen da 10,1 pollici. La navigazione ibrida calcola il percorso nel Cloud, prendendo in considerazione le condizioni del traffico in tempo reale.



L'Audi virtual cockpit (a richiesta) visualizza una nutrita gamma d'informazioni. I sistemi di assistenza al conducente di Audi A1 Sportback derivano dalle vetture di categoria superiore.



La tecnologia Audi pre sense front è di serie. Consente alla compatta dei quattro anelli di definire nuovi standard di riferimento nel segmento: il sensore radar riconosce eventuali situazioni critiche che coinvolgono altri veicoli, pedoni o ciclisti, anche quando la visibilità è scarsa, già a partire da 5 km/h. Di serie il lane anche il departure warning che aiuta il conducente a mantenere la vettura in corsia mediante lievi correzioni al volante. (ANSA)

