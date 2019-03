L'auto 2019 dei tirocinanti Skoda è un Kodiaq pickup

Skoda, il marchio boemo del Gruppo Volkswagen, si apre al mondo dei giovani ormai da 5 anni con il progetto annuale Azubi Car (letteralmente l'auto dei tirocinanti), che offre una un'opportunità a 35 studenti della Skoda Academy di Mlada Boleslav di immaginare e disegnare la propria auto ideale. Assistiti da designer e ingegneri esperti, incluso il capo di Skoda Design, Oliver Stefani, il gruppo di quest'anno, gli studenti hanno deciso di lavorare su un concetto di pickup derivato dal suv Kodiaq. Il risultato è un aggressivo veicolo a due porte con linee accentuate e ruote massicce. ''La Macchina dello Studente è un progetto fantastico - ha sottolineato Zuzana Otradovska che ha partecipato all'edizione 2019 - non c'è altro luogo in cui si ha questa opportunità unica, cioè poter costruire la propria auto come parte della formazione professionale, in un piccolo team e con il supporto di esperti ingegneri Skoda designer e insegnanti''. Nella prima edizione, quella del 2014, era stata ipotizzata una versione Citijet della vettura urbana Citigo. Nel 2015 era stata la volta della Funstar, una sportiva anticonvenzionale basata sulla Fabia. L'anno seguente gli studenti avevano ipotizzato la coupé Atero e nel 2017 il risultato del progetto annuale Azubi Car era stato la Element, ancora derivata dalla Citigo ma questa volta con propulsione 100% elettrica.