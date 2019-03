Aston Martin DBS e DB4 GT Zagato in coppia a 8,5 mln euro

La nuova Aston Martin DBS GT Zagato sarà prodotta in soli 19 esemplari e sarà venduta in 'parure' con la DB4 GT Zagato Continuation, replica fedele del modello iconico realizzato negli anni Sessanta dalla carrozzeria italiana. I due gioielli a motore, che celebrano i sessant'anni della partnership fra le due aziende, saranno costruiti in Inghilterra: vengono proposti insieme a 6 milioni di sterline tasse locali escluse, al cambio circa 7 milioni euro più Iva. Il progetto rientra nelle iniziative legate al centenario della maison dei motori lombarda, fondata nel 1919.

Il Costruttore di Gaydon ha accompagnato la notizia con la diffusione dei primi bozzeti della nuova supercar firmata dall'atelier milanese, sviluppata utilizzando come base meccanica la DBS Superleggera, con i suoi 725 Cv il modello di serie più potente mai realizzato dal marchio amato dall'agente segreto di celluloide James Bond. La vettura sarà in consegna alla clientela a partire dal quarto trimestre del 2020. Nell'attesa, i facoltosi acquirenti potranno divertirsi con la 'Continuation', i cui primi esemplari saranno prodotti entro il quarto trimestre di quest'anno.

La DBS GT Zagato, sottolineano dalla Casa britannica, mostra l'evoluzione del linguaggio stilistico del brand, ispirato dalle linee della storico modello che segno l'inizio della collaborazione fra le due realtà motoristiche. Un elemento chiave è la conferma dell'iconico tetto con doppia gobba, interpretato in una maniera attuale.