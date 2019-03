Auto: Aci Rally Italia Talent, è l'ora della semifinale

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Scatta l'ora della semifinale per l'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki. Sono 180 i piloti e 60 i navigatori ammessi alla semifinale delle 6/a edizione del Grande Fratello dei motori che si correrà questo fine settimana a Ortona in Abruzzo. Ben 60 le presenze in rosa e 45 gli under 18 e 5 gli ammessi nella nuova Categoria Young riservata agli Under 16. Si decideranno i finalisti che si giocheranno le gare premio in palio di una stagione che ha riscosso un successo senza precedenti. Gli iscritti hanno superato quota 9.000: dato che conferma l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità fare una gara di rally gratuitamente. Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, in pista. Grande interesse ha suscitato la partnership con Generali Italia, mentre strategico è il ruolo dell'Aci con il presidente Angelo Sticchi Damiani. La Finale si disputerà nei giorni 18, 19 e 20 aprile in terra veneta all'autodromo di Adria (RO).





