Opel Zafira Life, 9 posti per tutte le taglie: via agli ordini

Dopo la presentazione in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Automobile di Bruxelles a gennaio, sono partiti gli ordini per la nuova Opel Zafira Life. In vendita a partire da 31.130 euro (prezzi chiavi in mano in Italia, IPT esclusa), il modello è disponibile con una gamma di motori diesel Euro 6d-TEMP con cilindrate da 1.6 e 2.0 da 75 kW/102 CV a 130 kW/177 CV- in attesa della versione elettrica dal 2021 - e una versatilità che si esprime attraverso la declinazione in tre taglie differente, ognuna fino a nove posti.



La nuova Zafira Life è disponibile nelle versioni Small lunga 4,60 metri, Medium da 4,95 m e Large da 5,30 m. Già sulla versione entry-level Medium di Zafira Life Business(a 31.130 euro) è presente il sedile comfort per guidatore e passeggero anteriore, regolabile in numerose direzioni ed una serie di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida come l'Assistenza alla partenza in salita Hill Start Assist, il Cruise Control e il Limitatore di velocità, oltre al controllo della trazione con intervento sul motore e sui freni.

Zafira Life Business Innovation top di gamma, disponibile a partire da 41.980 euro in taglia 'M' e 'L', offre un numero superiore di tecnologie e sistemi di assistenza di serie, come lo Head Up Display, il Cruise Control e il Limitatore di Velocità, oltre al sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sound system comprende dieci altoparlanti premium, amplificatore e subwoofer e garantisce un suono estremamente puro per un ascolto ottimale.



Gli allestimenti Advance e Innovation di Opel Zafira Life sono rivolti invece alle famiglie e ai clienti privati. La versione Advance(a partire da 34.830 euro) è equipaggiata con sedili comfort e sistemi di assistenza come il Cruise Control e il Limitatore di Velocità; mentre la Zafira Life Innovation(a partire da 42.230 euro) si distingue grazie ai fari bi-xenon che comprendono le luci di guida diurne a LED e i cerchi in lega da 17 pollici. Il sistema di infotainment Multimedia Radio comprende 10 altoparlanti: è disponibile il tetto panoramico.