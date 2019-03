Mercedes Benz, Actros 4 si fa in due: ecco versioni speciali

Mercedes-Benz Trucks Italia presenta S e F Edition, due versioni speciali di Actros 4, concepite in esclusiva per i clienti italiani. Due 'anime' legate da un filo comune: una ricca dotazione di optional, dal valore di 11.000 euro per F-Edition, e di 27.000 per S-Edition. In particolare, la F-Edition si distingue per la funzionalità e si presenta con un'offerta di optional orientata alle necessità delle grandi flotte. Highlights di questa edizione sono il sedile comfort, il riscaldatore, il freno motore potenziato, l'economy Package e il frigorifero sotto il letto, insieme al badge identificativo F-Edition. Un pacchetto dal valore complessivo di 11.000 euro, che garantisce il comfort ai propri autisti aumentando, inoltre, la redditività del proprio parco veicolare.



S-Edition dispone inveve di una Cabina BigSpace o Giga Space, retarder secondario ad acqua, riscaldatore, radio Multimediale, cerchi in lega Alcoa, Economy Package, Comfort Package e Safety Package. Una serie di equipaggiamenti dal valore totale di 27.000 euro, che rendono S-Edition la punta di diamante nell'offerta di Actros 4, più incline ai bisogni e necessità di clienti normal business.



Le versioni godono della possibilità di acquisto attraverso la finanziaria del gruppo Mercedes-Benz Financial Services, che da più di 40 anni offre le migliori formule finanziarie per i Truck con la Stella ed è specialista del noleggio a lungo termine attraverso Mercedes-Benz CharterWay.