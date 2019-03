Mercedes punta ancora più in alto col super-suv Maybach GLS

Potrebbe debuttare il 19 aprile al New York International Auto Show, a fianco del modello 'base' di Mercedes, ma è più probabile che Daimler decida di svelare il suo nuovo super-suv Maybach GLS in una occasione ancora più elitaria come la settimana di Peeble Beach in agosto. Una cosa è certa: dopo aver esplorato con l'Ultimate Luxury Concept le opportunità commerciali legate ad un allargamento verso l'alto del portfolio dei suv tedeschi (la maggior parte fabbricati però negli Stati Uniti, nello stabilimento di Tuscaloosa, in Alabama) l'esclusivo Mercedes-Maybach GLS - che dovrebbe posizionarsi dal prossimo anno, secondo il magazine Motorauthority, nella fascia dai 200mila dollari in su - è ormai pronto per la produzione. Con l'arrivo di questa esclusiva variante dell'ultima generazione del GLS, Mercedes si spinge, sfruttando come ha fatto con grande successo con la Classe S, in direzione dei vari Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan e Lamborghini e approfittare di un segmento - quello dei modelli super lusso - che è in espansione in molti mercati. A livello di design, Maybach GLS prende spunto dal citato Mercedes-Maybach Ultimate Luxury Concept presentato lo scorso anno, ma condividerà il corpo vettura e le gli stessi proiettori con la versione standard del GLS, anche se la 'firma' Maybach sarà sottolneara da una griglia specifica. L'abitacolo è la parte che differenzierà maggiormente il super-suv Maybach rispetto a quello 'base' di Mercedes, con una particolare attenzione al confort dei passeggeri posteriori. Per soddisfare i potenziali clienti di questo nuovo modello, concentrati soprattutto in Cina, Russia, Stati Uniti e Medio Oriente, Daimler dovrebbe prevedere una motorizzazione d'ingresso con il 4.0 8V twin turbo da 560 Cv, ma non è escluso che a seguire questo super-suv non cresca ancora in potenza e prestazioni, grazie all'arrivo del propulsore AMG ibrido plug-in da 805 Cv.