Fisker sfida Tesla con un suv completamente elettrico a meno di 40mila dollari. Il costruttore americano svela sul proprio sito web i primi dettagli della nuova auto, che dovrebbe essere lanciata sul mercato USA nella seconda metà del 2021. Il primo prototipo guidabile è previsto per la fine del 2019.



Il suv nell'anticipazione appare con un un design futuristico, un'ampia griglia anteriore, fari sottili e una particolare attenzione all'aerodinamica. Avrà trazione integrale con due motori elettrici: uno anteriore e uno posteriore.



L'autonomia prevista è di circa 482 km, grazie a una batteria potenziata da +80 KWh agli ioni di litio.



Fisker, che non avrà concessionarie e venderà direttamente ai consumatori, inizierà ad accettare prenotazioni quando la data di lancio sarà definita. La produzione avverrà in America. Maggiori dettagli saranno pubblicati più vicino al lancio.