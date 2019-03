Da Koenigsegg la Jesko, supercar a etanolo da 1.600 Cv

Tra le supercar esposte in premiere mondiale al Salone di Ginevra, appena conclusosi, la Jesko ha colpito l'attenzione di molti visitatori: si tratta di una belva da 1.600 Cv alimentata a etanolo della svedese Koenigsegg. Proposta anche in variante a benzina da "soli" 1.280 Cv, la due posti scandinava prende il nome dal padre del fondatore e Ceo dell'azienda Christian von Koenigsegg. Il suo motore V8 twin-turbo di 5,0 litri è in grado di funzionare sino agli 8.500 giri del limitatore, eroga il livello di potenza massima a 7.800 giri e un poderoso picco di coppia di 1.500 Nm a 5.100 giri, con 1.000 Nm disponibili già tra 2.700 e 6.170 giri. Per scaricare a terra tanta esuberanza la Casa svedese ha realizzato una trasmissione ad hoc, dotata di cambio a nove rapporti.



Costruita intorno a uno chassis in fibra di carbonio, questa hypercar che raccoglie l'eredità della Agera RS ne riprende anche alcuni temi stilistici. Più alta di 30 mm e più lunga di 40 mm del modello che sostituisce, offre una cabina più spaziosa, rivestita in pelle e Alcantara. Sulla bilancia fa segnare 1.420 kg. Equipaggiata con un retrotreno autosterzante, prevede un'aerodinamica in grado di generare una spinta a terra di 1.000 kg alle velocità più elevate. Al momento non ne sono stati diffusi ufficialmente né il prezzo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di dollari, circa 2,6 milioni di euro, né le performance. Entrerà in produzione nel 2020. Tutti i 125 esemplari programmati sono già stati prenotati.