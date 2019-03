Debutta Audi TTS, per assaporare il gusto forte della guida

Gli appassionati di vetture sportive hanno da oggi una opportunità in più per dar sfogo alla voglia di velocità ed emozioni, restando in un segmento e in una fascia di prezzi (si parte da 59.300 euro) che è accessibile a molti. E' infatti partita la prevendita in Italia della nuova Audi TTS, la versione high performance della nuova sportiva dei Quattro Anelli che - grazie ai 306 Cv e 400 Nm di coppia erogati dal 4 cilindri 2.0 TFSI e al rinnovato cambio S tronic a sette marce montato di serie - portano in dote un miglioramento nei tempi di accelerazione di delle versioni coupé e roadster. La nuova Audi TTS, che si aggiunge alla versione d'ingresso TT, è una vera supercar in dimensioni compatte, possente e ancora più sportiva grazie al frontale single frame grigio titanio opaco e d'inediti dettagli dal look alluminio, mentre le ampie prese d'aria laterali sottolineano l'impronta a terra della vettura.



Come nelle auto da competizione, poi, lo sportello del serbatoio non prevede alcun coperchio e il conducente può inserire la pistola direttamente nel manicotto, come avviene ai box. Protagonisti della zona posteriore sono gli sfoghi per l'aria al di sotto dei gruppi ottici e l'estrattore maggiorato che integra le uscite dei quattro terminali dell'impianto di scarico. La sportività di nuova TTS è ribadita in abitacolo, dove spiccano il layout Sport dell'Audi virtual cockpit - fornisce indicazioni su prestazioni, coppia e forza g - i sedili anteriori sportivi S e le cuciture a contrasto. Nuova TTS adotta di serie cerchi in lega da 18 pollici. A richiesta sono disponibili ruote da 19 pollici, oltre agli esclusivi cerchi da 20 pollici Audi Sport. La vettura è proposta anche con il pacchetto TTSCompetition sottolinea ulteriormente la personalità della vettura grazie al look nero, agli anelli Audi applicati al di sopra dei listelli sottoporta, ai fari con tecnologia Led, ai vetri oscurati (limitatamente alla Coupé), l'alettone posteriore fisso, le pinze dei freni verniciate in rosso, i cerchi in lega da 20 pollici Audi Sport di colore nero e molteplici dettagli esterni anch'essi in nero lucido. L'abitacolo può fregiarsi d'inserti decorativi in carbonio, di due rivestimenti in pelle Nappa di diverso colore (rosso Express oppure nero con cuciture a contrasto), degli anelli interni delle bocchette d'aerazione in rosso oltre che del pomello del cambio e della corona del volante in Alcantara. Audi TTS monta il propulsore 2.0 TFSI nella configurazione da 306 Cv che eroga 400 Nm di coppia da 2.000 e 5.300 giri, vale a dire 20 Nm in più rispetto al motore della precedente generazione. Sotto il profilo tecnico spiccano i pistoni in alluminio e le bielle specifiche, mentre il basamento è caratterizzato da marcate nervature in corrispondenza dei supporti e la testata è realizzata in lega leggera d'alluminio e silicio. Il turbo lavora con una pressione massima di 1,4 bar e si avvale di un potente intercooler. Il filtro antiparticolato è di serie. TTS Coupé scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi (4,8 secondi per TTS Roadster), risultando un decimo più veloce rispetto al modello precedente. Performance rese possibili dalla trazione integrale permanente quattro e dalla spaziatura corta dei rapporti inferiori del cambio , favorisce le prestazioni in accelerazione. Completano la dotazione tecnica di serie il controllo della dinamica di marcia Audi drive select, gli ammortizzatori Audi magnetic ride con taratura specifica S - portano in dote un abbassamento dell'assetto di 10 mm rispetto a TT - lo sterzo progressivo e la gestione selettiva della coppia che favorisce la maneggevolezza grazie a un intervento mirato dei freni sulle ruote interne alla curva. TTS propone anche una completa gamma di sistemi di assistenza al conducente, da quello per il cambio di corsia Audi Side Assist al mantenimento della corsia Audi Active Lane Assist, sino al riconoscimento della segnaletica e all'assistente al parcheggio con visualizzazione perimetrale e telecamera per la retromarcia.