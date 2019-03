Tesla svela il suv compatto Model Y, in vendita dal 2020

Il produttore di veicoli 100% elettrici Tesla ha svelato Model Y, il suo primo suv 'compatto' che affianca Model 3, Model S e Model X. Come ha precisato il Ceo dell'azienda Elon Musk durante l'evento al design studio aziendale di Hawthorne, in California, Model Y è abbastanza spazioso per ospitare fino a 7 persone nella variante con tre file di sedili, che prevede un sovrapprezzo di 3.000 dollari.

Model Y, che condivide la piattaforma ed evidenzia un design allineato con Model 3, sarà proposto nelle versioni Standard Range a trazione posteriore e Long Range, a trazione anteriore, e AWD con Dual Motor Drive e Performance. Con la batteria base Model Y può percorrere - secondo quanto dichiarato da Tesla - fino a 370 km, la Long Range potrà superare i 480 km.

Mancano (e può essere un vantaggio) le porte ad ali di gabbiano dell'altro suv di Tesla, il Model X, e l'accesso a bordo e la messa in marcia non richiedono chiavi ma solo l'utilizzo dello smartphone. Nessuna rivoluzione nemmeno a bordo con la tradizionale interfaccia via touchscreen, in questo caso da 15 pollici.

Tesla ha comunicato un listino prezzi che parte da 39.000 dollari per la versione Standard Range, e sale a 42.700 per la Long Range a trazione posteriore, 46.700 per la Long Range AWD e 55.700 per la Performance. Musk ha annunciato che le consegne inizieranno nel 2020 con la versione più costosa Performance e con le due Long Range, e per acquistare la versione base Standard Range occorrerà attendere la primavera del 2012.