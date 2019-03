Opel Combo Life ora anche per il trasporto carrozzine

Opel amplia l'offerta del suo tuttospazio Combo, proponendo per la versione passeggeri Life un allestimento con pianale ribassato, destinato al trasporto disabili in carrozzina, e per il commerciale Cargo una serie di inedite varianti, tra cui quelle a temperatura controllata isotermica e refrigerata. Si tratta di modelli elaborati da specialisti del settore come Foccaccia Group, AMF-Bruns, Car Fibreglass, Gruau, Kerstner, Lamberet, Morice Constructeur e Tripod Mobility.



Il Combo Life per il trasporto di persone che a bordo rimangono sedute sulla propria carrozzina è disponibile sia con lunghezza standard (4,40 metri) sia XL (4,75 metri). L'accesso avviene dalla rampa posteriore che si aggancia al paraurti posteriore elettricamente e non meccanicamente ed è facilitato dal sistema di sospensioni pneumatiche che abbassano il livello del pianale. La sedia a rotelle è ancorabile con cinture a tre punti con riavvolgitori elettrici e meccanici. In base alla versione del modello, Combo offre uno spazio per la carrozzina che può arrivare a 1,50 metri di lunghezza, 1,45 m di altezza e 85 cm di larghezza. Per quello che riguarda le nuove versioni commerciali di Combo Cargo, le varianti refrigerata e a temperatura controllata vengono proposte sulle versioni standard e XL, con due o tre posti e doppie porte posteriori, con o senza porta laterale scorrevole, e con una capacità di carico di 1,6 o 2 metri cubi.



"La cella isotermica - spiegano dalla Filiale della Casa del Fulmine -, realizzata in pannelli sandwich in vetroresina con un pannello isotermico che garantisce l'isolamento sulle portiere, è facile da pulire, è alta 1.450 millimetri e larga 1.255 mm, 1.066 mm all'altezza dei passaruota. In funzione della versione, il pavimento antiscivolo della cella (dotato di luci interne con LED) è lungo 1,48 oppure 1,83 metri". Tra le altre novità del Combo Cargo da segnalare l'offerta di numerose opzioni tra cui il pianale intermedio amovibile e le scaffalature regolabili, le cortine di protezione per le portiere, il binario di ancoraggio e lo sblocco della porta scorrevole dall'interno. Anche con le varianti refrigerate è poi possibile installare il gancio di traino.





