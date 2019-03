Dacia si veste di rosso per la nuova serie speciale Techroad

Una serie speciale per Dacia, che per l'occasione si veste completamente di rosso. Confortata dagli ultimi dati di mercato italiano, che hanno visto modelli come Duster e Sandero imporsi rispettivamente come secondo SUV più venduto ai privati il primo, e uno tra i primi cinque nel segmento B, il secondo, Dacia torna in scena con una gamma indicata con il nome di Techroad, cento per cento turbo.



Dal punto di vista estetico, la principale novità è quella del nuovo colore rosso fusion (anche se i medesimi modelli sono disponibili anche nel più austero grigio magnete). Per Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Dokker il design esterno è completato da cerchi bi-tono da 16'', specchietti con banda rossa e badge Techroad. Per Duster, invece, i cerchi sono da 17'' e diamantati.



Dentro, le speciali di casa Dacia hanno sellerie rivisitate e dettagli in tinta con le nuove colorazioni esterne. Sul versante motore, la novità è invece l'arrivo del nuovo 1.3 TCe Fap, già visto su Renault è frutto dell'alleanza tra la casa francese, Nissa, Mitsubishi e Daimler, declinato in due potenze (130 e 150 CV).



Il motore viene lanciato per l'occasione su Duster, Dokker e Lodgy e va ad affiancarsi al già presente 0,9 TCe di Sandero e Logan MCV. In particolare, i nuovi motori godono di maggiore leggerezza e minor consumo grazie ad accorgimenti come il Bore Spray Coating che riduce l'attrito all'interno del cilindro, ma anche l'iniezione diretta di benzina e la nuova camera di combustione. Risultato di queste e altre novità, maggiore coppia ai bassi regimi è più coppia lineare disponibile a quelli altri, oltre alla sensibile riduzione di emissioni CO2.



La serie speciale è ben equipaggiata anche in termini di dotazioni tecnologiche, con un Media Nav compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, di serie per Techroad. Duster, che per i francesi continua ad avere sempre una sorta di vita propria e distinta, present, oltre al climatizzatore automatico, la multiview camera ed il sistema keyless entry. Novità anche per gli acquisti con finanziamento, grazie all'iniziativa 'Gamma Dacia da 3 euro al giorno' (5 per Duster) senza anticipo e su sessanta mesi.