GM pronta a giocare la carta Corvette C8 motore centrale

Dopo anni e anni di rumors, anticipazioni e smentite, la Chevrolet Corvette C8 a motore centrale (un'architettura mai utilizzata dal brand della General Motors) dovrebbe finalmente vedere la luce nel corso del 2019. Ne dà notizia l'autorevole magazine Usa Car & Driver che, nel pubblicare una immagine ripresa da Instagram, riepiloga le informazioni fino ad oggi non 'contestate' dalla Casa costruttrice e indica addirittura momento e luogo (in agosto al National Corvette Museum di Bowling Green, nel Kentucky) della possibile presentazione della inedita Corvette C8 a motore centrale. Il magazine Usa precisa anche che la gamma dei prezzi potrebbe partire da 60.000 dollari - qualcosa come 53.000 euro - per la versione entry con motore LT 6.2 V8 aspirato da 500 Cv per salire 80.000 mila (70.000 euro) nel caso della variante più performante che dovrebbe essere spinta da un inedita variante del motore LS7 7.0 V8 twin turbo con distribuzione bialbero per bancata e un potenza vicina a 900 Cv. La nuova berlinetta sportiva di GM, che anche a livello di design si ispirerà alle più blasonate supercar italiane e britanniche, dovrebbe utilizzare una trasmissione sportiva a doppia frizione a 7 rapporti fornita da Tremec e potrebbe arrivare sul mercato anche in una variante 4 ruote motrici, una soluzione indispensabile per gestire valori di potenza e coppia così elevati senza creare problemi di aderenza in spunto e accelerazione. In questo caso la trazione sull'avantreno dovrebbe essere assicurata da una piccola unità elettrica alimentata da una sezione ibrida, cosa che confermerebbe il fatto che GM ha lavorato su una specifica 'elettrificazione' della Corvette C8, e che questo sviluppo è all'origine dell'ultimo ritardo, in quanto la presentazione della 'mid engine' era stata programmata per un reveal al Detroit Auto Show dello scorso gennaio.