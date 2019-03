Roadster E Shadow Edition, Brabus elabora la Smart elettrica

Il preparatore tedesco Brabus celebra a Ginevra la Smart ForTwo Roadster elettrica con una serie limitata di 28 esemplari, dalle spiccate doti sportive e dai contenuti particolarmente lussuosi. In passerella in premiere mondiale sino al 17 marzo al Palexpo, la Ultimate E Shadow Edition è stata pensata come tender per il nuovo motoscafo Shadow OPS 500 da 500 Cv, prodotto in 28 esemplari dalla divisione Marine dell'officina di Bottrop, in collaborazione con il cantiere finlandese Axopar. Equipaggiata con un motore EV trifase sincrono da 92 Cv, 10 Cv in più del modello EQ ForTwo da cui deriva, la realizzazione del tuner è accreditata di uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi, con un guadagno di 0,9 decimi, conferma i 130 km/h autolomitati del modello di serie ed è omologata per un'autonomia di 125 km per pieno di energia.



Riconoscibile per i paraurti e le appendici aerodinamiche specifiche, per le carreggiate allargate che ospitano cerchi in lega da 18'', dei monoblocco a otto doppie razze, sfoggia una carrozzeria dipinta nello stesso grigio ''canna di fucile'' utilizzato per il motoscafo e un'identica combinazione di pelli e colori per l'abitacolo. La plancia presenta strumentazione ridisegnata e nuovi dettagli in fibra di carbonio. I pedali sono il alluminio, i tappetini si fregiano del logo Brabus. Fanno parte della dotazione il climatizzatore e il navigatore satellitare.



L'upgrade 'PowerXtra performance' include la riprogrammazione del sistema di controllo della coppia motrice, nuovi moduli per per la 'power unit' e un differente acceleratore. Il pulsante ''driving fun'' nella plancia permette di scegliere fra quattro modalità di guida. La 1 corrisponde a quella standard del modello EQ. La 2 è la ''Eco'': permette di recuperare più energia in decelerazione con frenate più decise e rallentamenti più vistosi al rilascio dell'acceleratore. La 3 è la Sport, cui corrisponde una risposta più pronta dell'acceleratore. La 4 è la Sport+, con potenza innalzata da 92 Cv e picco di coppia di 180 Nm, 20 Nm in più rispetto alla EQ normale. L'intervento sulle sospensioni ha previsto una ricalibrazione delle molle e un abbassamento dell'assetto mentre le nuove appendici aerodinamiche sono state studiate in galleria del vento.



Già in vendita in tutta Europa, la Brabus Ultimate E Shadow Edition viene proposta in Germania a 64.900 euro, con Iva al 19%.