Pininfarina, Karma presenta anticipazione concept car

Il costruttore di veicoli elettrici di lusso con sede in California, Karma Automotive, ha presentato oggi un'anticipazione sul primo risultato della sua partnership con Pininfarina. La concept car progettata da Pininfarina, insieme alla prossima generazione della Revero e a un concept Karma Vision completamente elettrico, sono le tre proposte che Karma presenterà all'Auto Shanghai 2019.

La partnership tra Karma e Pininfarina è stata annunciata a gennaio e va ad aggiungersi alla crescente lista di collaborazioni commerciali strategiche che svolgeranno un ruolo importante nel business plan 'Value-Forward' di Karma, aiutando la casa automobilistica ad accelerare la tecnologia e lo sviluppo prodotto futuri attraverso l'esperienza chiavi in mano di Pininfarina nell'automotive.

"Karma è unita nello spirito a Pininfarina attraverso il comune impegno per un design eccellente e siamo entusiasti della reazione che prevediamo possa generare il risultato finale della nostra partnership" sottolinea l'ad di Karma, Lance Zhou.

Auto Shanghai 2019, che si terrà al National Center for Exhibition and Convention di Shanghai, si svolgerà dal 16 al 25 aprile.