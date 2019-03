Nissan, non solo ibrido ma anche diesel e benzina 6d-Temp

Al salone di Ginevra, Nissan è di scena con una gamma di propulsori pulita e adatta a tutte le esigenze. Non solo, quindi, la tecnologia e-POWER, che debutterà nei mercati del Vecchio Continente entro il 2022, e che coniugando un motore 100% elettrico e un motore a benzina che ricarica la batteria, offre il piacere tipico delle vetture elettriche, ovvero un'accelerazione brillante e guida fluida, e un'eccellente efficienza nei consumi.

Il costruttore nipponico è 'in prima linea' anche con una gamma di propulsori ad alta efficienza e bassi consumi per il crossover Qashqai. In particolare, la proposta di propulsori si arricchisce con il benzina da 1.3 litri, disponibile nelle versioni da 140 CV e 160 CV di potenza.

Qashqai è equipaggiato anche con un motore dCi da 1,5 litri e 115 CV e con il diesel dCi da 1,7 litri, in grado di erogare 150 CV di potenza e 340 Nm di coppia e di garantire una guida fluida e un'accelerazione brillante.

I motori diesel per Qashqai sono abbinabili a cambio manuale, cambi automatici Xtronic e DCT (doppia frizione), con due e quattro ruote motrici, tutti conformi alla nuova normativa antinquinamento Euro 6d-Temp.

Il rinnovo della gamma di propulsori passa anche per Micra che è ora disponibile con il nuovo motore benzina IG-T da 1,0 litri e 100 CV di potenza, con cambio manuale e cambio automatico Xtronic (al debutto su Micra).

Su Micra anche il benzina DIG-T da 1,0 litri e 117 CV di potenza, abbinato a cambio manuale a sei rapporti, mentre per gli amanti delle linee sportive arriva la versione speciale Micra N-Sport con motore benzina DIG-T da 117 CV e con motore diesel dCi da 1,5 litri e 90 CV, con finiture estetiche esclusive per interni ed esterni.

Questa particolare declinazione prevede anche assetto ribassato, sospensioni ottimizzate e sterzo più preciso. Infine, esclusiva per il mercato italiano, è disponibile anche la versione Micra con doppia alimentazione benzina-GPL con motore IG-T da 0,9 litri e 90 CV.