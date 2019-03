Salone Ginevra, Nissan alza il velo sul concept IMQ

Anteprima mondiale al Ginevra Motor Show per il concept IMQ che unisce la tradizione giapponese e le tecnologie più innovative. Il design della vettura riflette l'innovazione e la leadership di Nissan nei crossover e rappresenta la visione del futuro di questo segmento in Europa.



Le tecnologie presenti su IMQ sono alla base della Nissan Intelligent Mobility, la visione strategica che ridefinisce l'offerta di prodotti e servizi energetici, ovvero come i veicoli sono alimentati, guidati e connessi.



Il cuore pulsante è il sistema e-POWER di nuova generazione, nel quale ogni singola ruota è mossa in maniera indipendente da un sistema di propulsione 100% elettrico, che eroga una potenza di 250kW e una coppia di 700Nm. A questo si aggiunge un motore a benzina utilizzato esclusivamente per ricaricare la batteria. Si tratta di un'ulteriore evoluzione della tecnologia e-POWER attualmente disponibile in Giappone sui modelli Nissan Note e Serena.



La potenza viene distribuita attraverso un nuovo sistema a trazione integrale multi-motore, ideale in condizioni di scarsa aderenza, ad esempio sulle strade innevate ad alta quota nei dintorni di Ginevra.



IMQ, inoltre, è equipaggiato con un'avanzata versione sperimentale del sistema di assistenza alla guida Nissan ProPILOT, per funzioni di guida autonoma ancora più evolute.



Inoltre vanta la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan, lanciata a gennaio 2019 in occasione del CES. Le dimensioni di IMQ lo collocano tra i crossover europei di segmento C. Il design è semplice e pulito, complice la fusione perfetta tra interni ed esterni, con le linee dei cristalli progettate per creare l'impressione di un'unica superficie continua.



Il design giapponese unito alla tecnologia contemporanea viene ripreso anche all'interno. L'abitacolo è pensato per facilitare la fruizione di dati e informazioni di guida. Lo dimostra innanzitutto l'interfaccia grafica, dominata da uno schermo di 840mm incorporato nella plancia. Da spento è completamente nero, come uno smartphon IMQ è dotato di tecnologia Nissan Invisible-to-Visible (I2V), che consiste in un'interfaccia 3D dove il 'mondo reale' converge con quello virtuale. Sviluppata da Nissan, la tecnologia I2V consente agli occupanti di vedere quello che si trova oltre il campo visivo, rendendo la permanenza a bordo ancora più sicura, oltre che esaltante.



La chiave per 'vedere l'invisibile' è la tecnologia Omni-Sensing di Nissan, che trasmette a IMQ informazioni raccolte nel mondo reale e dati virtuali, che prendono corpo davanti agli occhi di conducente e passeggeri per una appassionante esperienza multidimensionale. Questa tecnologia permette al conducente di vedere oltre le curve, visualizzare informazioni dettagliate sugli ingorghi stradali (cause comprese) e impostare percorsi alternativi per un viaggio a prova di stress. Attraverso la realtà aumentata, il guidatore potrà anche godere della compagnia di un passeggero virtuale, che si materializzerà a bordo sotto forma di avatar in 3D.



IMQ incarna anche l'impegno di Nissan per un futuro all'insegna della guida autonoma, uno dei pilastri della Nissan Intelligent Mobility.