Passerella ginevrina per nuova Renault Clio

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale, per la nuova Renault Clio è arrivato il momento del bagno di pubblico. La quinta generazione della compatta transalpina è tra le novità più attese del Salone di Ginevra (7-17 marzo) per il suo forte impatto previsto sul mercato. Dal 1990, infatti, è stata venduta in 15 milioni di esemplari e i nuovi contenuti lasciano presupporre che il successo è destinato a proseguire. Presentata al lancio con una gamma di motori a benzina, gasolio e Gpl che offrono potenze da 65 a 130 Cv, la piccola francese sarà offerta dal 2020 anche in una variante ibrida, detta E-Tech.



Progettata sul duplice principio di "Evoluzione & Rivoluzione", nasce sulla piattaforma modulare CMF-B, sviluppata a partire dal 2014 presso il Technocentre di Guyancourt: presenta l'85% di pezzi nuovi rispetto a quella della precedente generazione Clio. A livello di stile, il modello è caratterizzato da linee più scolpite e un frontale più incisivo che evolve verso una maggiore maturità. Al posteriore si ritrovano le linee cromate che contraddistinguono le fiancate. I gruppi ottici che sconfinano sul portellone conferiscono una maggiore ampiezza al posteriore. L'interno è completamente rivoluzionato. Spicca il nuovo "Smart Cockpit" orientato verso il conducente è caratterizzato da un display multimediale 9,3 pollici è il più grande mai realizzato da Renault. Un tablet verticale leggermente ricurvo, ispirato a quello di Espace, ingrandisce visivamente la plancia, conferisce grande modernità all'abitacolo e migliora la leggibilità dello schermo. La console centrale è a sua volta un elemento chiave dello "Smart Cockpit". Rialzata, per una migliore ergonomia del posto di guida, accoglie una leva del cambio accorciata. La console può essere personalizzata rivestendola in base agli ambienti interni. I sedili di provengono dai segmenti superiori e offrono un supporto migliore grazie alla seduta allungata e alla forma più avvolgente. Lunga 4.050 mm, larga 1.798 mm (1.988 mm con retrovisori), alta 1.440 mm, con un passo di 2.583 mm, la nuova Clio vanta un peso minimo di 1.042 kg e un vano bagagli dalla volumetria di 391 litri. Al lancio l'offerta motori comprende i benzina a 3 cilindri 1.0 SCe da 65 e 75 Cv, un 3 cilindri turbo 1.0 TCe da 100 Cv, un 1.3 TCe da 130 Cv, abbinato a un cambio automatico EDC a 7 rapporti, i Diesel 1.5 dCi da 85 e 115 Cv. Per quello che riguarda l'ibrido E-Tech, dalla Casa della Losanga anticipano che sarà un full-hybrid: "sviluppato e brevettato dall'ingegneria Renault, utilizza elementi progettati all'interno dell'Alleanza, tra cui il suo motore benzina 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rielaborato per l'occasione. È affiancato da due motori elettrici, un'innovativa trasmissione multimodale e una batteria da 1,2 kWh. Si avvia automaticamente in modalità elettrica e il guidatore beneficia di un potente freno motore rigenerativo, che gli permette di decelerare fortemente sollevando semplicemente il piede dall'acceleratore, senza agire sul pedale del freno. In combinazione con l'elevata capacità di ricarica delle batterie, questo permette di guidare fino all'80% del tempo in modalità completamente elettrica in città, con un risparmio di consumi fino al 40%, rispetto ad un motore a combustione interna convenzionale a benzina in ciclo urbano".