Debutto al Palexpo per l'elettrico Quadro Vehicles eQooder

A un anno esatto dalla passerella ginevrina della Qooder a benzina, veicolo a quattro ruote che unisce l'agilità di uno scooter alla sicurezza di una microvettura, la Quadro Vehicles torna da protagonista al Salone di Ginevra con la variante elettrica della sua originale proposta, denominata eQooder. Accreditato di prestazioni comparabili a un maxi scooter di 650 cc, il mezzo a zero emissioni della Casa ticinese promette un'autonomia di 150 km per ciclo di ricarica e 6 ore di tempo per il rifornimento completo delle batterie con una presa di tipo domestico (accumulatori alloggiati con una soluzione di tipo modulare, fino a due in parallelo).



Sviluppato interamente, utilizza la tecnologia motoristica elettrica californiana powertrain di Zero Motorcycles, azienda leader che progetta e costruisce componenti elettriche da oltre 12 anni. Il veicolo sarà inizialmente prodotto in Europa e in Asia. Il veicolo è dotato di un potente motore elettrico brushless ad alta efficienza, capace di raggiungere una potenza di 45 kW (60 Cv) e una coppia di 110 Nm che, grazie a una erogazione estremamente lineare, garantisce un'accelerazione poderosa e costante. Il propulsore è accoppiato a un differenziale meccanico appositamente ingegnerizzato per gestire la trazione posteriore: eQooder è dotato del sistema Dual Rear Traction, che garantisce una perfetta trazione e sicurezza su qualunque tipo di strada. Atteso in Europa entro dicembre 2019, si può già prenotare prenotarlo online da subito sul sito shop.quadrovehicles.com, versando una caparra di 5.000 euro. Il prezzo non è ancora stato annunciato ma è stata comunicata la possibilità di effettuare un acquisto rateale a 250 euro al mese. Nell'attesa della sua consegna viene offerta la possibilità di noleggiare un Qooder a benzina sino a un anno, a 190 euro al mese.