Alfa Romeo Tonale, a Ginevra il nuovo concept del C-suv

Esordisce al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra la concept car del primo SUV compatto ibrido plug-in di Alfa Romeo.

La concept car Tonale si inserisce nel segmento più in crescita con il linguaggio della bellezza tipico del Biscione: è un compact UV a vocazione urbana dalla personalità sportiva.

I tratti distintivi dello stile italiano vengono proiettati nel futuro in una sintesi tra il prezioso heritage del marchio e un'anticipazione di nuovi canoni.



Come da manifesto Alfa Romeo, ogni dettaglio è concepito in funzione del guidatore.

Il piacere di guida risiede nell'ergonomia, nei pregiati materiali e soprattutto nell'impareggiabile dinamismo.

La concept car Tonale rappresenta l'elettrificazione secondo Alfa Romeo: l'incontro tra le tecnologie più evolute e la proverbiale dinamica di guida diventa opportunità e rappresentazione tangibile di nuove sfide.

Sotto i riflettori anche Giulia e Stelvio Quadrifoglio serie speciale "Alfa Romeo Racing", equipaggiate con l'esclusivo Aero Kit in Carbonio sviluppato in collaborazione con Sauber Engineering.