Dacia svela a Ginevra serie speciale Techroad/Ultimate

Caratterizzata dalle nuove colorazioni rosso Fusion e grigio Magnete e da personalizzazioni di stile specifiche, la nuova serie speciale Techroad, indicata su alcuni mercati europei come Ultimate, brilla sotto le luci dello stand Dacia al Padiglione 4 del Salone di Ginevra (7-17 marzo). Si tratta di un'offerta trasversale alla gamma che interessa i modelli Duster, Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Dokker. Alla kermesse elvetica il Costruttore rumeno del gruppo Renault presenta anche i nuovi propulsori a benzina 1.3 TCe 130 FAP e TCe 150 FAP per Duster, con commercializzazione delle versioni 4x4 annunciata per l'estate 2019.



La serie speciale Techroad/Ultimate è caratterizzata da un look più dinamico, nuovi colori metallizzati rossi e grigi e adotta inserti rossi all'esterno: linee della carrozzeria, gusci dei retrovisori, battitacco. Tinte riprese all'interno: pannelli delle porte, i profili delle bocchette di ventilazione, sulle sellerie specifiche e persino sui copri tappetini anteriori/posteriori. Un coprimozzo centrale rosso esalta i copricerchi specifici, con effetto cerchi in lega diamantati, 16 pollici bitono Sebastian (o cerchi in lega 17 pollici Maldive diamantati su Duster). L'abitacolo invita al comfort e alterna sfumature di grigio chiaro e rosso discreto per creare contrasti con il cruscotto in grigio scuro. A livello di dotazioni da segnalare la telecamera e i radar di retromarcia, il climatizzatore automatico e il dispositivo di apertura e accensione senza chiavi "mani libere" con card su Duster. Sono inoltre presenti il sistema di segnalazione dell'angolo cieco sullo specchietto retrovisore, la multi view camera e il sistema multimediale Media Nav Evolution, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.



Per quello che riguarda i nuovi motori a benzina, si tratta di due unità dell'Alleanza: 1.3 L TCe 130 Fap e TCe 150 FAP, proposti su Duster in abbinamento alla trazione integrale.



Per Ionut Gheorghe, Direttore Commerciale Dacia "Questo lancio annuncia un inizio promettente per il 2019. Come il 2018, anno record in Europa, segnato dalle performance di Sandero e Nuovo Duster, che ha visto crescere le vendite del 20,5%". Sono state infatti, 700.798 le Dacia vendute in tutto il mondo lo scorso anno, la Marca ha registrato una crescita del 7% (7,5% per le autovetture, 1,1% per i veicoli commerciali) e ha stabilito un nuovo record in Europa, con 511.622 immatricolazioni (+10,3%) e una quota di mercato del 2,9% (+0,3 punti).