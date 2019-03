Peugeot, attesa quasi finita per nuova 208 anche elettrica

Peugeot presenta a Ginevra importanti novità nell’ambito dell’elettrificazione della propria gamma. Due importanti anteprime mondiali saranno riservate al pubblico del Palaexpò: la nuova 208 nelle sue versioni termica ed elettrica e il Concept 508 Peugeot Sport Enginereed che prefigura la gamma di modelli elettrificati ad alte prestazioni sviluppata da Peugeot Sport.

L’attesa sta per finire: pochi giorni e Peugeot alzerà il velo sulla nuova 208, ultima generazione di un modello che rappresenta un vero best seller del marchio. Nel pieno dell’era della transizione energetica, inoltre, la scelta del modello non sarà più vincolato dalla motorizzazione e nuova 208 viene proposta, sin dal lancio, con tre tipologie di alimentazione: 100% elettrica, benzina o diesel.

Ispirata alla Concept-car Fractal, nuova 208 dispone di una ulteriore evoluzione del rivoluzionario Peugeot i-Cockpit. Fa infatti il debutto il Peugeot i-Cockpit 3D con Head-up Digital Display 3D, inedito e di nuova generazione, nonché una gamma di aiuti alla guida ADAS normalmente prerogativa dei segmenti superiori.

Nello stand di Ginevra ci sarà anche il concept 508 Peugeot Sport Engineered che prefigura una linea di modelli “elettrificati” ad alte prestazioni prodotti in serie e sviluppati da Peugeot Sport, la divisione sportiva della Casa.

Dal 7 al 17 marzo, lo stand Peugeot è di scena con tutta la gamma elettrificata con le motorizzazioni Plug-in Hybrid.

Il suv 3008 Hybrid4 e la 508 Hybrid, disponibili dal prossimo autunno, si caratterizzano per le 4 modalità di guida e per il fatto di garantire sensazioni amplificate in un contesto di mobilità senza vincoli. Gli ordini saranno aperti dal mese di giugno. A Ginevra ci saranno infine anche le novità Cycles e Motocycles.