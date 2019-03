Nissan Intelligent Mobility, a Ginevra la strategia del brand

Al Ginevra Motor Show Nissan porta la propria visione strategica che punta sull'Intelligent Mobility. Elettrificazione della gamma, guida autonoma (Intelligent Driving) e connettività (Intelligent Integration) sono alla base dello sviluppo della mobilità secondo il brand giapponese. Che al salone elvetico mostra in anteprima mondiale il concept crossover IMQ. Accanto, l'ultima generazione dell'elettrica Leaf con batteria da 40 kWh e 62 kWh (quest'ultima con maggiore potenza e un'autonomia fino a 385 km nel ciclo WLTP ogni ricarica).

Spazio, nello stand, al mondo del motorsport con il brand che è il primo tra i giapponesi a gareggiare nel campionato di auto 100% elettriche ABB FIA Formula E iniziato lo scorso dicembre, con i piloti Sebastien Buemi e Olivier Rowland.

Ancora sportività con un'auto elettrica da corsa sviluppata da NISMO, la divisione sportiva di Nissan specializzata nelle tecnologie di gara, che rappresenta l'apice della potenza elettrica. Si tratta di un modello che presenta un doppio motore elettrico, per una potenza combinata di 240 kilowatt (120kW ciascuno) e una coppia istantanea pari a 640Nm, un'avanzata tecnologia della batteria agli ioni di litio, una trazione integrale, per migliori prestazioni in curva e maggiore aderenza, e una serie di componenti leggeri e una struttura monoscocca sportiva interamente in fibra di carbonio, per un peso complessivo di 1.220 chili. Il rapporto potenza-peso consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.

L'apice del dinamismo è racchiuso nella serie limitata GT-R50 che celebra il 50esimo anniversario del modello GT-R e di Italdesign. Si basa sull'ultima Nissan GT-R NISMO e la reinterpreta con puro stile europeo, unendo potenza e artigianalità italiana. Con il propulsore, che vanta di 720 CV (120 CV in più rispetto al motore originario), 780 Nm di coppia nonché telaio e trasmissione migliorati.