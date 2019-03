Mercedes aprirà in Austria percorso off-road per Classe G

Mercedes-Benz ha annunciato che entro fine anno aprirà in Austria il G-Class Experience Center, un centro prove di guida in fuoristrada per la propria clientela. L'annuncio ha coinciso con l'avvio dei lavori della struttura, che sorgerà nell'ex aviosuperficie di Kalsdorf, a circa 15 chilometri a sud di Graz. Il nuovo impianto, che misura più di 100.000 metri quadrati, sorge a pochi chilometri dalla fabbrica di Graz della Magna Steyr, dove il Classe G viene assemblato sin dl lontano 1979.

Sarà una palestra per 4x4 dove si potranno mettere alla prova duramente le capacità dinamiche del modello della Stella, su strada, su terra, tra ostacoli e su terreni accidentati. Oltre a una struttura con reception e sale eventi, il centro conterà su quattro percorsi off-road di difficoltà variabile, su un'area con ostacoli artificiali e naturali, su varie rampe con inclinazioni sino al 100% e su una zona per test su asfalto, per slalom, prove di accelerazione, frenata e tenuta di strada. Questa sarà realizzata dove in precedenza sorgeva la pista di atterraggio e decollo del piccolo aeroporto.

In occasione dell'avvio dei lavori, Gunnar Guthenke, responsabile della divisione veicoli off-road di Mercedes-Benz, ha sottolineato: "La nuova Classe G vanta capacità in fuoristrada che sono addirittura migliori rispetto a quelle del modello che ha sostituito. In futuro, i suoi acquirenti e fan potranno scoprire al G-Class Experience Center che è in grado di affrontare anche le sfide più difficili".