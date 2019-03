Gamma '500-120°' a Ginevra festeggia l'anniversario Fiat

Con qualche mese di anticipo (la data esatta sarebbe l'11 luglio) Fiat celebra il 120mo anniversario dalla sua fondazione e sceglie il prestigioso palcoscenico di Ginevra, per presentare la nuova famiglia 500-120°, composta dalle versioni più eleganti e connesse di sempre. Declinata sui modelli 500, 500X e 500L, la nuova gamma scrive un nuovo capitolo della 'connettività', una dimensione sociale e tecnologica già esplorata nel 2018 con la famiglia 500 Mirror. A Ginevra il pubblico potrà dunque conoscere questo tipo di connettività che, secondo Fiat, deve essere sempre semplice, democratica, sicura e intuitiva. Del resto, è tradizione della marca offrire soluzioni tecnologiche innovative, ma fruibili in modo semplice, e che sappiano soddisfare tanto le esigenze moderne della mobilità quotidiana, quanto la crescente sensibilità sociale verso la sicurezza e la comunicazione.

La nuova gamma celebrativa sarà esposta a Ginevra nelle versioni 500X - 120° con motore 1.0 FireFly Turbo da 120 Cv, 500 - 120 0.9 Twin Air da 85 Cv e 500L - 120 1.3 Multijet da 95 Cv. Tutte e tre le vetture 'indossano' una raffinata livrea bicolore Tuxedo (bianco e nero), che è una première assoluta per la 500X. La denominazione Tuxedo rinvia al prestigioso abito da cerimonia ed è abbinata all'esclusivo keycover, ai dettagli color rame e agli eleganti rivestimenti interni. Su questo abito elegante spicca il logo creato ad hoc che riporta la scritta celebrativa 120°, unita al noto simbolo della connessione o dello streaming. Infatti la nuova famiglia 500-120° offre di serie il sistema Uconnect 7 pollici HD Live touchscreencon predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto. Con il supporto Apple CarPlay è possibile controllare il proprio iPhone usando il touchscreen del sistema Uconnect, potendo così accedere ad Apple Maps, Apple Music, inviare e ricevere messaggi, fare telefonate e altro ancora attraverso Siri o il touchscreen da 7 pollici. E' disponibile anche Android Auto che integra i telefoni Android con il touchscreen Uconnect, assicurando all'utente i vantaggi di una connettività completa, tenendo le mani sul volante in tutta sicurezza. Per la prima volta Fiat 500X indossa una livrea bicolore: l'affascinante Tuxedo (bianco/nero) che può anche essere scelto nelle raffinate nuance Bianco Perla e nero e Grigio Argento e nero).

La livrea Tuxedo comprende, inoltre, le calotte nere degli specchi retrovisori, le modanature laterali in Nero Cinema, le cornici dei cristalli cromate e il trattamento nero dei cerchi in lega da 16 pollici (a richiesta da 17). E sul frontale spiccano i proiettori Full Led che assicurano una luce più potente fino al 160% rispetto ai proiettori alogeni, maggiore sicurezza e un minore consumo energetico (-66%). L'impronta di esclusività si ritrova all'interno, dove i sedili, con rivestimento color rame, si abbinano perfettamente ad alcuni pregiati elementi, quali la fascia della plancia nera e gli appoggia braccia delle porte rivestiti in vinile. Quattro i propulsori previsti: 1.0 FireFly Turbo da 120 Cv, 1.6 E-torq da 110 Cv, 1.3 Multijet da 95 Cv e 1.6 Multijet da 120 Cv, tutti con cambio manuale a 5 o 6 marce. Anche l'iconica 500 si presenta nella nuova caratterizzazione 120°, indossando il suo nuovo 'abito' bicolore Tuxedo (bianco e nero) con un inedito taglio a filo cintura ancora più elegante, impreziosito dalla modanatura cromata sul cofano, i cerchi in lega da 16 pollici con finitura color rame e il tetto nero (stessa tinta per il soft top anche per la cabrio). Nel'abitacolo risaltano la fascia nera della plancia, sia l'esclusivo 'gessato' dei sedili con la parte superiore in vinile nero e logo 500 ricamato. Equipaggiata con una dotazione di serie completa - include fari fendinebbia, sedile posteriore 50/50 e tappetini specifici - e disponibile nelle versioni berlina e cabrio, la 500 - 120° può adottare i propulsori 1.2 da 69 Cv, 0.9 Twin Air da 85 Cv e 1.2 GPL da 69 Cv.

La nuova famiglia 500 - 120 si completa con la versione speciale della 500L che si caratterizza per l'elegante livrea bicolore Tuxedo (bianco e nero) arricchita da dettagli in Myron sui paraurti, sulle modanature laterali e sui cerchi in lega bicolore da 17 pollici in abbinamento al nero lucido, oltre che dai particolari cromati sulla griglia anteriore. Anche l'ambiente interno è ricercato, come dimostrano l'elegante fascia nera della plancia e gli esclusivi sedili rivestiti di tessuto grigio ed ecopelle nera, impreziositi dalla tinta rame delle cuciture e del logo 500. Inoltre, sono di serie fari fendinebbia, sensori di pioggia e crepuscolare e sensori di parcheggio posteriori. Il cliente può scegliere fra il benzina 1.4 Fire da 95 Cv con cambio manuale a 6 marce e i propulsori turbodiesel 1.3 MultiJet II da 95 Cv, con cambio manuale o robotizzato Dualogic, e 1.6 MultiJet da 120 Cv abbinato alla trasmissione manuale.