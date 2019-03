DR, a salone di Ginevra suv DR3 arriva in versione elettrica

Il marchio DR presenta a Ginevra, in anteprima mondiale, la DR3 EV che sarà affiancata nello stand dalla gamma di suv DR. In particolare, la DR3 EV, fa da apripista ad una vera e propria gamma elettrica che sarà commercializzata tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020. Saranno in tutto tre modelli, una citycar e due suv, tra cui la DR3 EV.

La DR3 EV vanta una capacità complessiva di 54,3 kw fornita dalle 24 batterie agli ioni di litio, pari a circa 400 km di autonomia (che arrivano a 500 km con una guida costante a 60 km/h) ed una potenza massima di 90 kw fornita dal motore sincrono a magneti permanenti. Il peso complessivo del pacco batterie è di 385 kg. I tempi di ricarica slow vanno dalle 6 alle 8 ore. La ricarica veloce di mezz'ora garantisce comunque l'80% di efficienza delle batterie: ordinabile dal secondo semestre 2019.

Ma DR è anche sinonimo di un'ampia gamma di suv: DR3, DR4, DREvo5 e DR6 saranno tutti in mostra nello stand del salone. Tutti i modelli sono disponibili anche con alimentazione bi-fuel, sia GPL che metano. Il partner per la fornitura degli impianti è leader nel settore, l'italiana BRC.