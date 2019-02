Maserati porta a Ginevra Levante Trofeo V8 Launch Edition

Il prossimo 5 marzo, giornata di apertura alla stampa, i riflettori del Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra si accenderanno allo stand Maserati su una speciale versione Launch Edition del suv Levante Trofeo V8 realizzata in sole 100 unità. Disponibile, oltre che nel colore Blu Emozione Matte che caratterizzerà la vettura presente sullo stand, Levante Trofeo V8 Launch Edition viene proposto anche nei colori extra serie Giallo Modenese e Rosso Magma.

Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi in pelle naturale Pieno Fiore di colore nero con impunture a contrasto e logo Trofeo ricamato sul poggiatesta; anche questi sono a discrezione del cliente nei colori blu, rosso o giallo. In abbinamento i dettagli interni in fibra di carbonio opaco. Il cliente di Levante Trofeo V8 Launch Edition può scegliere i cerchi Orione da 22 pollici con finitura opaca o lucida e pinze freno argento, blu, giallo o rosso. Di serie i nuovi pneumatici di serie SportContac frutto della collaborazione di Maserati con Continental.

Levante Trofeo V8 - va ricordato - è spinto da uno dei motori più potenti mai adottati da una Maserati stradale. Si tratta del Twin Turbo 3,8 litri con architettura 8 cilindri a V, perfettamente calibrato per sfruttare al meglio il sistema di trazione integrale intelligente Q4.

E' caratterizzato da un basamento ridisegnato, da una speciale configurazione dell'albero motore, da una nuova pompa dell'olio con cinghia ausiliaria, e da un diverso layout di cablaggio. Questa nuova versione è in grado di erogare 580 Cv a 6250 giri e una coppia di 730 Nm, sfruttabile in un ampio range tra i 2500 e i 5000 giri. Assemblato nello stabilimento Ferrari di Maranello come tutti i motori a benzina del Tridente, questo V8 permette un'accelerazione 0-100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima prossima ai 300 km/h.

Dotato del cambio automatico ZF a 8 rapporti Levante Trofeo propone le modalità di guida Normal, ICE, Sport e Off Road si aggiunge ora la modalità Corsa con funzionalità Launch Control, che esalta il carattere sportivo del suv più straordinario della storia Maserati.

La modalità Corsa migliora la risposta del motore e apre le valvole di scarico in accelerazione, oltre a garantire cambiate più rapide, un assetto più basso delle sospensioni pneumatiche, uno smorzamento più sportivo del sistema Skyhook e un'impostazione ottimizzata della trazione integrale intelligente Q4. Inoltre, interagisce con l'Electronic Stability Program (ESP) e con il controllo della trazione per aumentare il piacere di guida.

Levante è dotato del sistema di controllo integrato del veicolo (IVC), che garantisce una dinamica di guida eccezionale, migliora le prestazioni e assicura al guidatore un'autentica esperienza Maserati, prevenendo l'instabilità della vettura anziché limitarsi a correggere gli errori di guida, come avviene con l'ESP tradizionale. L'inconfondibile design del Levante raggiunge nella versione Trofeo nuove vette di sportività come lo splitter inferiore, le mostrine delle prese d'aria anteriori, le minigonne laterali e l'estrattore posteriore, realizzati in fibra di carbonio laccata ultraleggera.

Nel frontale spicca la calandra con doppi listelli verticali in finitura Black Piano, fascia inferiore a nido d'ape. Specifiche di questa versione le maniglie porta in tinta vettura e il tipico logo Trofeo Saetta montato sull'iconico montante posteriore.