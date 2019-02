Toyota, a salone di Ginevra nuove Corolla GR Sport e Trek

Dopo il successo della nuova Corolla, Toyota presenta il secondo modello della gamma GR Sport, in vendita da gennaio 2020. Alla piccola Yaris si affianca Corolla GR Sport, nata dalla passione sportiva del team Toyota GAZOO Racing, e la Trek, entrambe in mostra al prossimo salone di Ginevra.



Disponibile per le versioni Hatchback e Touring Sports, e con motorizzazione Full Hybrid Electric 1.8L oppure 2.0L, il nuovo allestimento GR Sport con il suo esclusivo design sportivo riprende lo spirito Gazoo Racing nel cuore della gamma. In Italia la versione GR Sport sarà disponibile esclusivamente nella versione hatchback con motorizzazione 2.0 Hybrid Dynamic Force.



A livello stilistico la versione GR Sport presenta elementi unici: griglia anteriore con inserti cromati, minigonne, modanature laterali e diffusore posteriore. L'esterno è completato da cerchi in lega forgiati da 18", vetri posteriori oscurati, fendinebbia, gruppi ottici a Led e un'esclusiva livrea bicolore Dynamic Grey.



L'interno del nuovo modello GR Sport mostra una chiara anima racing con sedili sportivi in tessuto nero e inserti in similpelle, che possono essere sostituiti anche con rivestimenti in pelle. Il quadro strumenti, volante e il cambio con cuciture rossonere, richiamano i colori del team GAZOO Racing.



Corolla Trek, il nuovo allestimento di Corolla Touring Sports con motorizzazione Full Hybrid Electric da 1.8L oppure 2.0L, riflette invece la crescente popolarità dei crossover nel segmento C europeo. In Italia la versione Trek sarà disponibile esclusivamente con motorizzazione 1.8L.



Progettata per clienti con uno stile di vita attivo, Corolla Trek nasce dalla collaborazione tra Toyota e Trek Bicycle, due brand che condividono gli stessi valori ambientali offrendo soluzioni complementari per la mobilità e arriverà alla fine di quest'anno. Fondata nel 1976, Trek Bicycle è uno dei più famosi marchi di biciclette a livello mondiale, con vendite annue pari a 1,5 milioni di unità. Oltre ad assicurare ai ciclisti attrezzature di alta qualità, Trek considera la bicicletta un mezzo per uno stile di vita più attivo e quindi più sano. Per consolidare questa partnership Toyota ha sottoscritto un accordo con Trek, fornendo Corolla Trek come vettura di supporto per i team Trek in occasione delle gare del World Tour Trek-Segafredo che si terrano in Europa.



Pensata per i clienti con uno stile di vita dinamico, Corolla Trek con un'anima inconfondibilmente crossover si presenta con un assetto rialzato di 20 mm rispetto ai modelli standard, con underrun anteriore e posteriore, cerchi in lega forgiati da 17 pollici, vetri posteriori oscurati, fendinebbia e gruppi ottici a Led.