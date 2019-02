Polestar 2, la rivale di Tesla Model 3

Polestar rivela la nuova Polestar 2, la nuova berlina interamente elettrico del marchio di casa Volvo. E' la prima auto elettrica che compete sullo stesso mercato di Tesla Model 3, con prezzi da 39.900 euro. Per i primi 12 mesi di produzione, sarà disponibile la versione da 59.900 euro. L'acquisto è possibile solo on line. Si tratta di una berlina cinque porte premium, costruita sulla piattaforma di architettura modulare (CMA) di Volvo Car Group, con due motori elettrici e una batteria da 78 kWh, per una autonomia dichiarata di 500 km. Il propulsore elettrico a trazione integrale eroga una potenza di 408 CV e 660 Nm, con un tempo di accelerazione 0-100 km/h inferiore a 5 secondi. Le batteria integrate nel pavimento dell'auto contribuiscono alla rigidità dello chassis a contenere rumorosità e vibrazioni.



Polestar 2 farà la sua prima apparizione pubblica al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra del 2019 a marzo. Già aperti i pre-ordini su polestar.com. La produzione sarà avviata nei primi mesi del 2020 in Cina per tutti i mercati.



Polestar sta stringendo collaborazioni strategiche per offrire ai proprietari di Polestar 2 un accesso semplice e senza problemi alle più grandi reti di ricarica pubbliche al mondo.



Il telaio dinamico standard può essere migliorato dal Performance Pack che migliora la dinamica di guida con gli ammortizzatori Öhlins, i freni Brembo e le ruote da 20 pollici. Polestar 2 è una delle prime auto al mondo ad incorporare un sistema di infotainment basato su Android, con possibilità di utilizzare in auto app e servizi Google , inclusi l'Assistente Google e Google Maps.



Polestar 2 è equipaggiata con sistemi avanzari di guida assistita, dal rilevamento di altre auto, pedoni e ostacoli: un passo dalla guida autonoma.