Alfa Romeo svela al Salone di Ginevra nuova gamma Giulietta

Alfa Romeo presenta, in concomitanza con la 89ma edizione del Salone di Ginevra, presenta l'evoluzione Model Year 2019 della Giulietta, la sportiva compatta capace di conquistare clienti attenti allo stile italiano e all'eccellenza tecnica finalizzata al piacere di guida in totale sicurezza.

La nuova gamma è composta dai cinque allestimenti Giulietta, Giulietta Business, Giulietta Sport, Giulietta Super e Giulietta Veloce, e per il lancio viene proposta anche la serie speciale Giulietta Super Launch Edition che, in aggiunta ai contenuti di Giulietta Super, offre di serie contenuti aggiuntivi che ne innalzano ulteriormente piacere di guida, confort, sicurezza e controvalore.

Fanno il loro esordio la livrea Verde Visconti, inediti cerchi in lega e sellerie specifiche. L'offerta è poi arricchita dall'introduzione di 6 nuovi 'pacchetti' per rispondere alle più svariate esigenze della clientela, tra cui i nuovi Pack Veloce Rosso Alfa e Pack Veloce Giallo corsa per personalizzare la vettura con contenuti estetici fortemente sportivi ed il nuovo Pack Convenience, pensato per un cliente più attento al confort ed alla connettività a bordo.

Sotto al cofano sono presenti ora solo propulsori tutti Euro 6D temp: turbo benzina 1.4 da 120 Cv, Multijet 1.6 da 120 Cv con trasmissione manuale o automatica Alfa TCT e il nuovo Diesel 2.0 da 170 Cv con Alfa TCT.

Giulietta Business propone una caratterizzazione estetica elegante e rinnovata, che ora comprende paraurti con inserti silver, mentre griglia anteriore, alloggiamento dei fari maniglie delle portiere sono satinate. Di serie l'infotainment Uconnect 6,5 pollici Radio Nav, sensori posteriori di parcheggio e cerchi in lega da 16. Standard anche climatizzatore bizona, cruise control e fari fendinebbia. Nuova anche la finitura dei sedili, con parte centrale 'a cannelloni' e logo Alfa Romeo sul poggiatesta. A richiesta è possibile optare per i sedili in pelle nei colori cioccolato (novità della gamma Giulietta), nero e rosso.

Nel caso della versione Giulietta Sport diversi dettagli caratterizzano l'indole tipicamente Alfa Romeo: i cerchi diamantati, ora da 18 pollici, i profili rossi dei paraurti sportivi e il carbon look dell'alloggiamento dei fari. Le finiture delle maniglie, delle calotte degli specchi e del badge Giulietta sono in Nero lucido. Non mancano le minigonne, in tinta con la carrozzeria e - a completare il look sportivo - i cristalli oscurati, la pedaliera sportiva e il batticalcagno in alluminio. All'interno debuttano sedili in tessuto e Alcantara, pedaliera in alluminio, cuciture rosse per volante, pomello del cambio e freno di stazionamento. Disponibile tra gli optional il nuovo Pack Veloce - Giallo Corsa, che prevede oltre a specifiche finiture l' impianto frenante maggiorato Brembo con pinze gialle.

Nella Giulietta Super - migliore espressione di eleganza e confort - sono di serie sensori pioggia e crepuscolari, specchietto retrovisore elettrocromico, specchietti retrovisori elettrici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. A questi si aggiungono i cerchi in lega da 17 pollici e il sistema di infotainment Uconnect Radio Nav 6,5 pollici.

Nell'esclusiva edizione limitata Giulietta Super Launch Edition alle dotazioni della Super si aggiungono cerchi da 18 diamantati, fari Bi-Xenon con Adaptive Frontlight System e DRL Led, Alfa Connect 7 by Alpine con Android Auto e Apple CarPlay, telecamera posteriore, cristalli posteriori oscurati, minigonne laterali e Black interior.

Infine Giulietta Veloce esalta con elementi estetici Dark Miron e altre dotazioni il suo carattere sportivo. Tra questi, minigonne, paraurti sportivi con esclusivo profilo giallo, impianto frenante maggiorato Brembo con pinze gialle, doppio terminale di scarico, cristalli oscurati, proiettori con trattamento carbon look, finitura antracite lucida in Miron per specchi, maniglie, calandra, cornice fendinebbia e nuovi cerchi in lega da 18 pollici.

Anche la nuova gamma Giulietta beneficia a febbraio del finanziamento Tutto Chiaro dell'Ecobonus fino a 6.000 euro con anticipo zero e valore futuro garantito. In più, sulle vetture in pronta consegna, tutti gli optional sono in omaggio.