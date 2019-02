Serie speciale Chrysler Pacifica per i 35 anni da primo minivan

Per celebrare i 35 anni dall'invenzione del segmento dei minivan moderni la Chrysler ha lanciato sul mercato una serie speciale della Pacifica, denominata 35th Anniversary. Disponibile anche in variante ibrida plug-in, è contraddistinta da personalizzazioni di stile e da contenuti particolarmente lussuosi, a cominciare da specifici sedili in pelle.

Nel 1984, il gruppo Chrysler proponeva sul mercato nordamericano il primo minivan, un veicolo monovolume di taglia grande che abbinava guida e comfort da automobile all'abitabilità tipica dei Van, i furgoni passeggeri ancora oggi di moda nel Nord America. I modelli del debutto erano la Dodge Caravan e la Plymouth Voyager. A questi nel 1989 seguì la Chrysler Town & Country, primo minivan di lusso. Da allora, il gruppo FCA, di cui fanno parte oltre a Chrysler anche i marchi Dodge e Plymouth (quest'ultimo rimasto in portfolio dopo la chiusura delle attività nel 2001), ha venduto 14,6 milioni di minivan, conquistando e confermando nel tempo la leadership assoluta del segmento creato, con una quota di mercato che negli IUSA lo scorso anno è stata del 55%, la più alta di sempre. Prodotto nello stabilimento dell'Ontario di Windsor, a partire dal 2 novembre 1983, il primo minivan aprì una nuova era nella mobilità per le famiglie numerose di tutto il mondo, introducendo un concetto affrontato con successo nel 1984 da Renault con la prima monovolume europea, l'Espace.

La Chrysler Pacifica, erede della Voyager di allora, prosegue nella tradizione di innovazione della Casa americana, con la variante plug-in in grado di percorrere sino a 53 km in modalità elettrica pura e come vettura tester di Waymo per lo sviluppo della guida autonoma.

Contraddistinta oltre che dal badge anche dalla colorazione esclusiva di carrozzeria Cranberry Wine, tinta vino rosso ripresa sui filetti dei sedili in pelle nera e per i dettagli in nero lucido sulla griglia anteriore e sul posteriore, la Pacifica 35th Anniversary, viene proposta in configurazione a 8 posti e prevede una dotazione di serie particolarmente ricca che, tra gli altri, comprende Hi-Fi Alpine, navigatore UConnect con schermo da 8,4 pollici e cerchi da 17" .

Nel salutare il lancio della serie speciale, Steve Beahm, responsabile auto passeggeri per i brand Dodge, SRT, Chrysler e Fiat-FCA North America ha sottolineato: "Abbiamo creato il segmento dei minivan, siamo fieri di averlo fatto e continueremo a innovare come abbiamo fatto con il primo minivan ibrido, con l'introduzione dell'esclusivo sistema di ripiegamento dei sedili Stow 'n Go, con il sistema Uconnect Theater con schermo da 10" posizionato nella seconda fila di sedili e altro ancora".