Nuova Peugeot 208, l'auto icona è anche 100% elettrica

L'attesa sta per terminare. Peugeot ha scelto il Salone di Ginevra (7-17 marzo) per presentare la nuova 208, una delle novità più attese del 2019. Non solo perché la compatta del Leone è protagonista sul mercato europeo da metà anni Settanta, ma perché la versione di ultima generazione promette di interpretare in modo unico e originale le esigenze della mobilità del futuro. A cominciare dalle motorizzazioni, con quella elettrica 100% che affianca benzina e diesel per rendere la transizione energetica una reale opportunità di cambiamento.

ANSA ha visitato in anteprima il centro di ricerca e sviluppo del Gruppo Psa a Velizy, nel Sud di Parigi, per scoprire un modello a cui Peugeot affida grandi speranze di successo. La piattaforma su cui viene realizzata è la CMP, riservata ai segmenti B e C, ed è modulare in termini di dimensioni e di motorizzazioni. Consente di ridurre le emissioni di CO2 di Nuova Peugeot 208, offrendo livelli di confort e di sicurezza ancora maggiori.

Nulla è stato lasciato al caso. Dal design, sportivo per strizzare l'occhio alla clientela più giovane ma con un tocco d'eleganza, e di modernità, che la rendono inconfondibile per piacere all'automobilista di tutte le età. Innovativi sono anche gli interni, grazie al Peugeot i-Cockpit di una generazione, dotato di head-up digital display 3D e di aiuti alla guida normalmente riservati a modelli di segmento superiore.

La vera novità, però, è il cuore elettrico della vettura, disponibile sin dal lancio nella versione e-208 che monta un motore 100% elettrico da 136 cavalli e una coppia di 260 Nm. La dinamica di guida è analoga alle versioni termiche e la batteria, garantita 8 anni o 160mila chilometri, consente fino a 340 chilometri di autonomia secondo il nuovo protocollo di omologazione, addirittura 450 in base al precedente. Occupa un volume di 220 litri ed è posizionata sotto il pianale dell'auto.

Tre le modalità di ricarica: da una presa domestica classica o, per una ricarica completa in 16 ore, da una presa potenziata Green Up Legrand con il cavo fornito in dotazione; da una Wall Box, che permette una ricarica completa in 5 ore e 15 minuti nella versione trifase o in 8 ore in monofase; da una colonnina di ricarica pubblica dedicata. In quest'ultimo caso, la regolazione termica della batteria permette di utilizzare dei caricatori da 100 kw e di raggiungere l'80% della ricarica in 30 minuti. E' anche possibile programmare una ricarica a distanza dal touchscreen 3D Connected Navigation o dall'applicazione MyPeugeot sullo smartphone.

Nuova Peugeot e-208 offre tre modalità di guida - Eco, Normale e Sport - e due modalità di frenata - moderata, simile a quella di un veicolo termico, e aumentata, con una decelerazione controllata dal pedale dell'acceleratore per un maggiore recupero di energia. Sono selezionabili attraverso la leva del cambio con tipologie specifiche di rigenerazione della batteria.

Peugeot accompagna i suoi clienti nella transizione energetica, offrendo con la commercializzazione della nuova e-208 - prevista per l'autunno 2019 - soluzioni di ricarica a domicilio o in ufficio, pass per accedere ad una rete di 85mila colonnine in Europa, trip planner per pianificare i viaggi nonché consigli, attraverso l'app MyPeugeot su come impostare la guida per ottimizzare l'autonomia.