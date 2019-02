Volvo Cars presenta il restyling della XC90

Volvo Cars ha svelato il restyling del modello XC90, SUV di grandi dimensioni e ammiraglia della Casa, aggiungendo una nuova motorizzazione in grado di ridurre i consumi: un passo ulteriore nella strategia di elettrificazione della Casa.



La rinnovata XC90 offre per la prima volta il sistema Volvo di frenata con recupero di energia cinetica, che è accoppiato con il motore a combustione interna per creare una nuova motorizzazione elettrificata integrata, identificata dalla nuova sigla 'B'. Questa nuova motorizzazione consente fino al 15 per cento di risparmio di carburante e di riduzione delle emissioni nella guida in condizioni di traffico reale. Il nuovo sistema brake-by-wire interagisce con il sistema di recupero dell'energia e riduce il consumo di carburante e le emissioni recuperando energia cinetica in fase di frenata.



Le nuove varianti 'B' si affiancano nell'offerta della rinnovata XC90 alle esistenti opzioni di motorizzazioni elettrificate di Volvo, le unità ibride a ricarica T8 Twin Engine.



All'esterno, la rinnovata XC90 con nuovi cerchi, inediti colori di carrozzeria e una nuova e griglia frontale, oltre ad altri dettagli.



All'interno, rimane invariato il design. L'aggiornamento più significativo consiste nel fatto che l'auto può essere ordinata con diverse configurazioni. Dalla variante Excellence a quattro posti al SUV a sette posti ideale, fino a una nuovissima versione a sei posti.



Le tecnologie e le innovazioni lanciate in anteprima mondiale sugli altri modelli della Serie 90 e 60 di Volvo fra il 2015 e il 2019 hanno trovato applicazione sulla XC90. Il sistema Oncoming Lane Mitigation, inizialmente introdotto con la XC60, è ora disponibile anche sulla XC90, mentre la tecnologia Cross Traffic Alert è stata ottimizzata e offre ora anche la frenata automatica. Oltre che con con Apple Carplay, ora viene garantita anche la compatibilità con Android Auto. Il Model Year 2020 della XC90 entrerà in produzione a maggio presso lo stabilimento di Torslanda, in Svezia, e può essere ordinato sin da ora in tutti i mercati mondiali di distribuzione dei prodotti a marchio Volvo.(ANSA).