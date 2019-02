Lexus, a salone Ginevra anteprima LC Convertible Concept

A tre anni dal debutto della coupé LC al Salone di Detroit, Lexus utilizza la vetrina del motor show di Ginevra per svelare in anteprima europea la nuova LC Convertible Concept.

Si tratta, nel dettaglio, di una convertible coupé che fa delle linee e dell'aspetto estetico il suo punto di forza. Dall'inclinazione del parabrezza ai margini levigati della cappelliera che alloggia il top convertibile, ogni singola componente del prototipo è stata progettata per suscitare una reazione emotiva. Un design sorprendente sotto qualsiasi punto di vista, che diventerà un punto di riferimento per l'intera gamma Lexus.

Allungata, ribassata e slanciata, capace comunque di mantenere le proporzioni atletiche da coupé. Qualcosa in più di una semplice Gran Turismo, con linee esterne che ne rafforzano le doti sportive, sbalzi ridotti, cerchi da 22 pollici e una straordinaria presenza su strada che ricordano a tutti il potenziale dinamico della vettura.

L'abitacolo è stato progettato per soddisfare qualsiasi esigenza: dal comfort dei sedili in pelle bianca agli inserti con sfumature gialle, che aggiungono una nota colorata senza offuscare l'eleganza degli interni.

''Con questa concept car abbiamo preso l'inconfondibile design della coupé LC e l'abbiamo ripensato in veste di convertible, coniugando le migliori qualità del modello originale con il dinamismo di una decappottabile - ha detto Tadao Mori, Chief Designer del prototipo LC Convertible - Produrre in serie questo prototipo sarebbe una cosa meravigliosa per diversi aspetti. Immaginate di veder avvicinarsi per strada queste forme straordinarie, di ascoltarne il motore e di godere di un abitacolo del genere durante la marcia. Tutti fattori che attiverebbero i nostri sensi in maniera speciale. Non vedreste l'ora di salire a bordo, ve lo assicuro''.