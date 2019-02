Debutta a Ginevra la nuova 'Mole Costruzione Artigianale'

Si chiama Almas, nome leggendario che significa selvaggio, la nuova Mole Costruzione Artigianale, la due posti che l'industriale Paolo Scudieri, presidente di Adler Group e lo stilista Umberto Palermo, fondatore di Umberto Palermo Design e di Mole Costruzione Artigianale, presenteranno al Motor Show di Ginevra. E' la loro seconda creatura dopo la one-off Alfa Romeo Costruzione Artigianale, che la affiancherà nello stand Mole Automobiles.



Almas è una due posti, con motore centrale e predisposto ad accogliere tecnologia a idrogeno, lunga 4730 mm, larga 1980 mm, alta 1218 mm, con passo 2600 mm. Le prestazioni verranno svelate con il lancio. E' prevista la motorizzazione con classico propulsore termico. Il telaio è completamente in carbonio, la carrozzeria è laccata di un rosso Mole. Sulla calandra anteriore spicca lo scultoreo logo a forme di mole con trascritti i cognomi di Scudieri e Palermo, per mettere in evidenza la fusione tra matita e industria.