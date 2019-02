A Ginevra Kia punta sulle emozioni con un concept elettrico

Anche le auto elettriche possono regalare emozioni forti e Kia punta a scatenarne di nuove alla prossima edizione del Salone di Ginevra (7-17 marzo), presentando un'originale show car a zero emissioni. Il reveal dello studio, anticipato dalla stessa Casa con un'immagine parzialmente oscurata, sarà accompagnato dalla premiere europea della versione di serie della nuova Soul EV elettrica e dal restyling della Niro ibrida. Quest'ultima sarà esposta al Palexpo anche in variante plug-in, quindi con batterie che assicurano la marcia a zero emissioni per tratti significativi e che possono essere ricaricate con una presa domestica. Progettato dal Centro di design europeo di Francoforte, il concept del marchio coreano è ispirato dal gusto europeo per la sportività, promette soluzioni tecnologiche avanzate, con uno stile che punta a rappresentare un naturale percorso evolutivo rispetto tra l'attuale produzione e quella futura. Proprio in merito alle forme della di questa proposta, Gregory Guillaume, vice presidente Design di Kia Motors Europe sottolinea: "Nella progettazione ci siamo fatti guidare, oltre che dalle esigenze dei consumatori in termini di autonomia, prestazioni, sistemi di ricarica e dinamica di guida, anche e soprattutto dalle emozioni. Il design automobilistico - spiega - ha da sempre fra i suoi obiettivi quello di suscitare emozioni forti, di coinvolgere il più possibile l'osservatore, catalizzandone l'attenzione, trasportandolo attraverso le forme verso quei valori stilistici giovani e dinamici che definiscono il marchio e le automobili Kia. Crediamo - conclude Guillaume - che quegli stessi valori, quelle forti emozioni, possano essere espresse a maggior ragione da un'auto elettrica".