Lexus UX protagonista alla Milano Fashion Week

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il nuovo crossover Lexus UX in anteprima a Milano, in occasione dell'apertura della Milano Fashion week 2019. La UX è stata esposta presso 'I Dazi di Milano' (Piazza Sempione) in una serata a invito, all'interno di un evento caratterizzato da performance di danza, giochi di luci, chef stellati, e DjSet.



Il nuovo crossover Lexus UX Hybrid sarà disponibile in tutte le concessionarie con il lancio ufficiale che avverrà attraverso un doppio open week-end 9-10 e 16-17 marzo. Lexus UX Hybrid, il primo cross-over compatto ibrido elettrificato,con tecnologia Full Hybrid Electric, nuova motorizzazione 2.0L, e potenza complessiva del sistema ibrido di 184 CV - permetterà al brand Lexus di rinforzare ulteriormente la posizione di leadership nel mercato elettrificato Premium dove oggi già rappresenta circa il 50% delle vendite grazie alla sua gamma 100% Hybrid. Il nuovo crossover consentirà, infatti, a Lexus di superare la soglia delle 100.000 unità vendute in Europa nel 2020, quasi raddoppiando i volumi di vendita in Italia, diventando così il primo mercato europeo per vendite di questo modello.



Lexus UX è il primo modello progettato sulla piattaforma Global Architecture-C sviluppata per assicurare i massimi livelli di sicurezza, stabilità e piacere di guida. A bordo disponibile il Safety System +, pacchetto di sistemi di sicurezza attiva di ultima generazione di serie su tutti gli allestimenti. La gamma si articola in 5 allestimenti di cui una versione, la Business, dedicata alla clientela flotte. Gli allestimenti Executive e Premium andranno a coprire più della metà delle vendite, mentre l'alto di gamma sarà rappresentato dalle versione F SPORT e Luxury. I prezzi di listino saranno dai 37.900 euro per la versione Executive e Business, prezzo che scenderà a 33.900 euro grazie agli Hybrid Bonus di 4.000 euroin caso di permuta e rottamazione. (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: